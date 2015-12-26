İşte O Pozisyon..

Cumartesi günkü maçta kendi takımının futbolcusunun darbesiyle kafatasında çatlak oluşan Akçaabat Sebatspor kalecisi Miloşevski, tedavisini sürdürmek üzere İstanbul’a gitti.

Malatyaspor – Akçabat Sebatspor maçında sakatlanan ve beyin travması geçirmesi nedeniyle Malatya’da 3 gündür tedavisi süren Akçaabat Sebtaspor’un kalecisi Peter Milosevski Turgut Özal Tıp Merkezi’nden kendi isteği üzerine taburcu edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya İnönü Stadı’nda oynanan Malatyaspor – Akçabat Sebatspor maçının son dakikalarında, Malatyaspor’un kaleye attığı topa müdahale etmek isterken, karambolde takım arkadaşı Emre’nin sağ diz kapağı ile şakağına vurduğu Makedon kaleci Milosevski, Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahi Bölümü’nde 3 gün tedavi altında tutuldu.

Kafasında çatlak teşhis edilen Milosevski’nin isteği üzerine uçakla İstanbul’a gittiği ve İstanbul’da tedavisinin devam edeceği kaydedildi. Makedon milli takımının kalecisi de olan ve 2.5 sezon da Malatyaspor’un formasını giyen ve şu anda Akçaabat Sebatspor’un kalesini koruyan Peter Milosevski’yi İstanbul’da havaalanından Malatyaspor Kulübü başkan yardımcılarından Özcan Kayhan’ın karşıladığı öğrenildi.

FOTOĞRAF: Miloşevski’nin, kendi takımının oyuncusu Emre’nin darbesiyle sakatlandığı 90+1’deki pozisyon görülüyor. Bu pozisyonda Miloşevski sakatlanırken, arka planda görülen Osterc Malatyaspor’un beraberlik golünü kaydetmiş ve maç 2-2 sonuçlanmıştı. Miloşevski sakatlandıktan sonra, Sebatspor takımı 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için kaleye defans oyuncusu Selahattin geçmek zorunda kalmıştı.

FOTO: Ali YENİER- YORUM Gazetesi