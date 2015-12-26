İşte Suyu Sağlıksız Çeşmeler



Malatya’nın bazı köylerinde yapılan içme suyu tahlillerinde, tahlillerin iyi çıkmadığı bildirildi. Numune sonucu uygun olmayan yerler arasında cami, fırın, lokanta ve köy meydanı çeşmelerinin olması dikkat çekti.



Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin, geçtiğimiz haziran ayında bazı ilçe ve köylerdeki içme suyu tahlillerinde, alınan numune suların sonucunun uygun olmadığı belirtildi. Alınan numune sonucu uygun olmayan yerler şöyle:



“Merkez Bağtepe Köyü, Merkez Bulutlu Köyü Camii Çeşmesi, Merkez Dilek beldesi sağlık ocağı çeşmesi, Merkez Hisartepe Köyü Rıfat Karag’ın ev çeşmesi, Merkez Pelitli Köyü Cami, meydan çeşmeleri, Merkez Tanışık köyü, cami ve Mehmet Aktaş çeşmesi, Arapgir ilçesi Eskiaarapgir Köyü meydan çeşmesi, Arapgir Eynir Köyü meydan çeşmesi, Arapgir ilçesi Yazılı köyü meydan çeşmesi, Hekimhan İlçesi, Aşağısaz Köyü muhtarın evindeki çeşme, Hekimhan ilçesi Ballıkaya köyü muhtarın evindeki çeşme, Basak Köyü meydan çeşmesi, Başkavak Köyü meydan çeşmesi, Boğazgören Köyü köy cami çeşmesi, köy meydan çeşmesi, Hekimhan ilçesi Dumlu köyü meydan çeşmesi, Dursunlu Köyü cami çeşmesi, Güvenç Köyü Cami çeşmesi, Hacılar Köyü meydan çeşmesi, Hekimhan ilçesi Hasançelebi beldesi çarşı içi çeşmesi, Hekimhan Haydaroğlu Köyü meydan çeşmesi, Bahçelievler Mahallesi’nde lokanta çeşmeleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir kasabın çeşmesi, Hekimhan ilçesi Turgut Özal Mahallesi Sivas Caddesi’ndeki pide fırını çeşmesi, Hekimhan ilçesi Iğdır köyü cami çeşmesi, Işıklı Köyü cami çemesi, Karaköcek Köyü meydan çeşmesi, Hekimhan’da 9 adet köy ve cami çeşmesi, Kale ilçesi Soğukpınar Mahallesi nde Mustafa Gökhan’ın ev çeşmesi, Kaleköy cami çeşmesi, Salkımlı cami çşemesi, Tepeköy cami çeşmesi, Pütürge ilçesi Hatip Mahallesi belediye binası çeşmesi, Pütürge ilçesi Taşmış köyü Hasan Uçak’ın çeşmesi, Tepehan beldesi Arguça mahallesi Murat Atsız’ın evi, Tepehan Çayören köyü ev çeşmesi, Arguça mahallesi Hasan Kırgız’ın ev çeşmesi.”

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