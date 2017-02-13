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Malatya Haber -

İşte Türkiye’deki Malatyalıların Sayısı

İşte Türkiye’deki Malatyalıların Sayısı
  • 13.02.2017
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de ikamet eden Malatyalıların sayısı 1 milyon 345 bin 68 kişi olduğu belirtildi.

TÜİK açıklamasında daha sonra şu ifadelere yer verildi; “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden 1 345 068 Malatyalı vardır. Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Malatya nüfusuna kayıtlı kişilerin %45,7’si (614 038 kişi) Malatya’da ikamet etmektedir. Malatyalıların Malatya’dan sonra en fazla ikamet ettikleri iller %30,3 (407 968 kişi) ile İstanbul, %3,9 (52 058 kişi) ile Ankara ve %2,6 (34 818 kişi) ile İzmir’dir. Ülkemizde en az Malatyalının bulunduğu iller ise 200 kişi ile Ardahan, 237 kişi ile Iğdır ve 270 kişi ile Karaman’dır.”

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