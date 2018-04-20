İşte Yeni Üniversitenin Detayları
Malatya’nın ikinci üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 Fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 1 enstitü ile açılıyor.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM’ye gönderildi.
Kanun tasarısında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşu da yer alıyor.
Tasarıya göre; İnönü Üniversitesine bağlı olan ve Battalgazi Kampüsünde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt MYO yeni üniversiteye devrediliyor. Yeni üniversitenin bünyesinde ayrıca Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de kurulacak.
Tasarıya göre; yeni üniversitenin ilk kuruluş alanının Eskimalatya’daki Tacan Yerleşkesi olması kesinlik kazandı.
DETAYLAR GELECEK
Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
Ayrıca malatyaya özel bir hizmet gibi algılanıyor fakat 15 yeni üniversite kuruluyor sivas trabzon samsun maras vs. bir sürü yeni üniversite kuruluyor fark ise sivas antep samsun vs. teknoloji üniversiteleri malatyada ise zaten battalgazide olan meslek yüksek okulundaki bölümlerin adı inönü degil turgut özal oldu ve adıda yeni üniversite oldu akıl almaz birsey madem tercih edilecek topluma fayda saglayacak bölümler yoktu neden böyle bir isim degisikligine gidildi anlasılması zor bir durum
Niye biz istiyoruz …Zaten bütün yapılan yatırımlar batı tarafına yapılıyor bırakın bu da bu tarafa yapılsın…
ŞEHRİ İLLA BATI DOĞU YÖNÜNDE GELİŞTİRMEK YANLIŞTIR. KUZEY ÇEVRE YOLUNUN GEÇTİĞİ DE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE EN UYGUN YER DİLEK OLUP BURAYA YAPILANDIRILMALIDIR.
Iki üniversite birden battalgazide bu fikri verenler hangi kafayla verdi acaba doğu tarafnda zaten İNÖNÜ üniversitesi var ne alaka battalgazi yerleskesine tasnmak tam bir hafta ömce yazmstm söylentilere göre eski yerleskeye bir iki bina yapılıp yeni üniversite actk deyip secim yatırımı yaplacaktı aynen gerceklesti yeni üniversite filan aclmadı yani battalgazi yerleskesine iki bina iki bölüm eklendi hepsi yine meslek yüksek okulu insanların aklyla oynamaktan baska hic birsey degil yazıklar olsun
Tek kelimeyle rezalet. Malatya’da şehrin batısına neden üniversite kurulmuyor. Bir yetkili cevaplayabilir mi? Ne Tacan yerleşkesiymiş arkadaş. Bir ilçede iki üniversite ne mana. Emin olun, açıldıktan sonra İnönü Üniversitesi’nin tüm bölümlerini bağlarlar ve İnönü’yü iptal ederler. Demedi demeyin, gidişat bunu gösteriyor. Kusura bakmasın kimse, hiçbir Malatyalı Tacan’ı istemiyor. Ulaşım sıfırın altında -100. En ideal yer, Beylerderesi! Beylerderesi! İllaki Beylerderesi!