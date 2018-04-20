İşte Yeni Üniversitenin Detayları

Malatya’nın ikinci üniversitesi Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 Fakülte, 2 meslek yüksek okulu ve 1 enstitü ile açılıyor.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla TBMM’ye gönderildi.

Kanun tasarısında Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşu da yer alıyor.

Tasarıya göre; İnönü Üniversitesine bağlı olan ve Battalgazi Kampüsünde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt MYO yeni üniversiteye devrediliyor. Yeni üniversitenin bünyesinde ayrıca Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de kurulacak.

Tasarıya göre; yeni üniversitenin ilk kuruluş alanının Eskimalatya’daki Tacan Yerleşkesi olması kesinlik kazandı.

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Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com