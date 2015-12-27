İşte Yılmaz Vural’ın Yeni Takımı…

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Osman Özköylü’nün istifasının ardından Osmanlıspor teknik direktörlüğüne getirildi. 61 yaşındaki teknik adam son olarak o dönem PTT 1. Lig’de mücadele eden Mersin İdman Yurdu’nu çalıştırmıştı.

Osmanlıspor Kulübü’nün yetkilileriyle akşam üstü bir araya gelen Yılmaz Vural’ın, sezonun geri kalanı için planlama yaptıkları kaydedildi. Deneyimli teknik patronun yarın takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

Teknik direktörlük kariyerine 1986 yılında Malatyaspor’la başlayan Yılmaz Vural, bugüne kadar sayısız Anadolu takımında görev yaptı. İşte Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı takımlar:

Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kocaelispor, Manisaspor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu.