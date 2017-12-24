“İstediğiniz Kadar Dolarınız Olsun, Önemli Olan Samimiyet”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Şırnak İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Şırnak’ta halka hitap etti. Erdoğan “İstediğiniz kadar dolarınız olsun, istediğiniz kadar atom bombalarınız olsun önemli olan samimiyettir” dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına inen Erdoğan ve beraberindeki heyet, helikopterle Şırnak merkeze geldi. Helikopterle 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı’na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra otobüsle kongrenin yapılacağı salona geçti. Salonun önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Kudüs kararında yalnız kaldığını söyledi. Erdoğan, “Çıktığımız bu yolda 16 yıl önce Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece’ diliyle konuştuk. Şimdi gündüz gece yine yoldayız. Yürüyeceğimiz çok yol var. Biz sizleri Allah için sevdik. Beni yaradan Allah sizleri de yarattığı için sevdik. Güç, kuvvet bunların hiç birisi bizim için bir değer ölçüsü değildir, kardeşlerim işte BM’lerde biliyorsunuz Kudüs ile ilgili bir oylama yapıldı. Bizler bir hafta önce İstanbul’da İslam dünyasını topladık ve yaptığımız çalışma ile ABD yanına sadece İsrail’i aldı. Bunun dışında 15-20 bin nüfusu olan 7 ülke aldı. 128 ülke bizimle birlikte hareket etti. Mesele nedir, mesele istediğiniz kadar zengin olun, istediğiniz kadar dolarlarınız, atam bombalarınız olsun hepsi bir kenara önemli olan samimiyettir. 128’e 9 çıktı karar” diye konuştu.

“Yapacağımız işler çok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, “Şimdi çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız işler çok, Şırnak, Hakkari ve ülkemizin tamamında yaptığımız gibi. 15 yıl önce Türkiye neydi, bugün ne, nereden nereye geldik. Üniversite, hastane, havalimanı, duble yollar var mıydı? Şimdi bunların hepsi var mı? Batıda ne varsa doğuda o olacak dedik” ifadelerini kullandı.

“Çukurlara, çukurları açanları gömdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında teröristlere vurulan darbeden de bahsetti. Teröristleri açtıkları çukurlara gömdüklerini belirten Erdoğan, “Fakat yeterli mi değil, daha çok hizmet olması lazım. Neden olmadı terör, terör, terör. Şimdi bu terör belasından sıyrılıyor muyuz? Çukurlara, çukurları açanları gömdük mü, inlerine girdik mi yeniden Şırnak şekilleniyor mu, yeniden binalarımız yapılıyor mu? Bütün bölge bir başka oluyor, Diyarbakır bir başka oluyor. İstiyoruz doğu ve güneydoğu batıda ne varsa burada da aynısı olsun. Halkımızın refah seviyesi de yükselmeye başladı” dedi.

“Türkiye 80 milyonuyla tek millet olacaktır”

Konuşmasında ülkeyi bölmeye çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Benim sizden bir ricam var, Türküyle Küdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, velhasıl 80 milyonuyla tek millet olacağız. Bölmek, parçalamak ayrımcılık yok. Asıl olan bu dünyada hoş bir seda bırakmak, işte bunun için çalışacağız. Tek bayrak dedik, bayrağımız rengini şehidimizin kanından alıyor. Bayrağımıza eş kimse ortak koşmasın. Biz bu bayrak için şehitler verdik hala veriyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde olan varsa vatandır. Bu vatanı kimse bölemez bölmeye gayret edenler bedelini ağır ödedi, öderler. Tek devlet diyoruz, bizim devletimiz tektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka kimse bize her hangi bir devlet dayatma yoluna gelmesin. Bütün bu olanlara karşı bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başaracağız. Taşıma suyla değirmen döndürmeyin işimize bakalım. Bizim derdimiz daha modern bir Şırnak, Hakkari nasıl olur biz buna bakıyoruz. Ben Şırnak’ın bataklıklar içerisinde olduğunu da biliyorum. O zamanlarda da geldim Şırnak’a. Şerafettin Elçi havalimanını buraya boşuna yapmadık, Şırnaklılar yolda eziyet görmesin diye yaptık. Kongremizi de hayırlısıyla bitirelim diyoruz.”

Şırnak, iha