‘İstediklerimizi Yapamadık Ama..’

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’da futbolcular, Ofspor karşısında aldıkları 3 puanın sevincini yaşıyor.

Yeni Malatyaspor’a bu sezon katılan orta saha oyuncuları İrfan Başaran, Onur Kalafat ve forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, Ofspor maçıyla ilgili medya mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Dün oynanan maçla ilgili açıklamalarda bulunan Orta saha oyuncusu İrfan Başaran, takım olarak maça iyi konsantre olduklarını ifade ederek, “Maça iyi başladık. Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra oyunu tutmaya çalıştık. Pek istediklerimizi yapamadık. Ama kazandığımız için mutluyum” dedi.

Lige galibiyetle başlamanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Başaran, “Ligin ilk 3-4 haftasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyorduk. Bu anlamda ilk haftayı 3 puanla tamamlamak bizim adımıza önemliydi. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla ortaya koyamadık ama zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Onur Kalafat ise (Fotoğraftaki), maça iyi başladıklarını ifade ederek, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kalafat, iyi pozisyonlar yakaladıklarını ve istedikleri 3 puanı aldıklarını belirterek, “Maça iyi başladık. Golü erken bulduk. İyi pozisyonlar yakaladık ve ikinci golü de bulduk. İkinci golden sonra oyun dengelendi gibi ama buna saha şartları da neden oldu. Ama ilk maçlarda zaten iyi oyun beklenmez. Kötü oyunda 3 puanı getirebilir” diye konuştu.

Forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk’de, yeni bir ekip olduklarını ifade ederek, “Sezonu ilk maçını oynadık. Takım olarak iyi hazırlanmıştık. Yeni bir takımız ve birbirimizle ilk defa oynuyoruz. Lige iyi başladık. Çok istediğimiz 3 puanı aldık. Çok karakterli bir futbolcu grubuyuz. Bundan sonrada istediğimiz sonuçları alıp, sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız” dedi.