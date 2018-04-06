“İstemediğimiz Bir Mağlubiyet Aldık”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Bizim burada zaten hedefimiz en az 1 puan almaktı. Takımım bugün iyi oynadık. Az pozisyona girdik. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. 18.dakikada pozisyon verdik, kalitesi ortada iyi değerlendirdi. Yakaladığımız 3-4 pozisyonu değerlendiremedik. Kaliteli bir takıma karşı değerlendiremediğiniz zaman mağlup ayrılıyorsunuz. Bizim takımımızın kalitesi belli. Kompakt ve agresif oynamaya çalışan bir ekibiz. Deplasmanda güzel puanlar aldık ama bu maçta istediğimiz puan çıkmadı” dedi.

Hedeflerinin 40 puanın üzerine çıkmak olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde takımın 6 veya 7 puanı vardı, şuan 30 puan aldık. Elimizdeki malzeme belli, kaliteli futbolcularımız var ama kendisini geliştirmesi gereken futbolcularımızda var. Bazı futbolcularımızdan beklediğimiz verimi alamadık, bazı futbolcularımızda beklenenin üzerinde performans sergiledi. Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak. İnşallah başarırız.”

Evkur Yeni Malatyaspor Bulut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında da, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, “Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık” şeklinde konuştu.

Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, “İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız” açıklamalarını yaptı.

A Spor Kanalı’nın sorularını da yanıtlayan Erol Bulut, hafta içerisinde şampiyon adayının M.Başakşehir olduğu yolundaki açıklamasının, kendi oyuncularını motive etmeye yönelik olduğunu söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada, “Başakşehir maçına iyi hazırlandık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk Şampiyonluğa oynuyorlar ve iyi bir kadroya sahipler. Maç içinde iyi işler yaptık ama kaybettik. Başakşehir’i tebrik ediyorum” dedi.

Genç oyuncu, “Evkur Yeni Malatyaspor’u ligde hangi konumda görüyorsun?’ sorusuna ise “Ligde iyi bir konumdayız. Önümüzdeki hafta sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bulunduğumuz konumu koruyacağımızı düşünüyorum” cevabını verdi.

Sarı kırmızılıların sağ bek oyuncusu İssam Chebake ise “Türkiye’nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. 0-0’ı korumaya çalıştık, bir gol yedik. Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. İyi bir sonuç almak istiyorduk ama olmadı” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- İstanbul, iha