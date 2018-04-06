“İstemediğimiz Bir Mağlubiyet Aldık”
Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Bizim burada zaten hedefimiz en az 1 puan almaktı. Takımım bugün iyi oynadık. Az pozisyona girdik. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. 18.dakikada pozisyon verdik, kalitesi ortada iyi değerlendirdi. Yakaladığımız 3-4 pozisyonu değerlendiremedik. Kaliteli bir takıma karşı değerlendiremediğiniz zaman mağlup ayrılıyorsunuz. Bizim takımımızın kalitesi belli. Kompakt ve agresif oynamaya çalışan bir ekibiz. Deplasmanda güzel puanlar aldık ama bu maçta istediğimiz puan çıkmadı” dedi.
Hedeflerinin 40 puanın üzerine çıkmak olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:
“Göreve geldiğimizde takımın 6 veya 7 puanı vardı, şuan 30 puan aldık. Elimizdeki malzeme belli, kaliteli futbolcularımız var ama kendisini geliştirmesi gereken futbolcularımızda var. Bazı futbolcularımızdan beklediğimiz verimi alamadık, bazı futbolcularımızda beklenenin üzerinde performans sergiledi. Hedefimiz 40 puanın üzerine çıkmak. İnşallah başarırız.”
Evkur Yeni Malatyaspor Bulut, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında da, yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yiyerek mağlup olduklarını ifade ederek, “Bugün Medipol Başakşehir karşısında istemediğimiz mağlubiyet aldık. Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Yaptığımız ufak hatadan yediğimiz gol var. İlk yarıda birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık” şeklinde konuştu.
Erol Bulut, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyerek, “İkinci yarıda rakibimizin hiçbir pozisyonu kalemizde yok. Biz de çok pozisyona giremedik ama böyle takımlara karşı ürettiğiniz pozisyonların birini değerlendirmeniz gerekiyor. Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar üst düzey takımlar. Önümüze bakarak çalışmalara devam edeceğiz. 6 maçtan istediğimiz puanları alarak 40 puanın üzerine çıkmaya çalışacağız” açıklamalarını yaptı.
A Spor Kanalı’nın sorularını da yanıtlayan Erol Bulut, hafta içerisinde şampiyon adayının M.Başakşehir olduğu yolundaki açıklamasının, kendi oyuncularını motive etmeye yönelik olduğunu söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Berk Yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada, “Başakşehir maçına iyi hazırlandık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk Şampiyonluğa oynuyorlar ve iyi bir kadroya sahipler. Maç içinde iyi işler yaptık ama kaybettik. Başakşehir’i tebrik ediyorum” dedi.
Genç oyuncu, “Evkur Yeni Malatyaspor’u ligde hangi konumda görüyorsun?’ sorusuna ise “Ligde iyi bir konumdayız. Önümüzdeki hafta sahamızda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağız. Bulunduğumuz konumu koruyacağımızı düşünüyorum” cevabını verdi.
Sarı kırmızılıların sağ bek oyuncusu İssam Chebake ise “Türkiye’nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. 0-0’ı korumaya çalıştık, bir gol yedik. Ondan sonra toparlanmaya çalıştık. İyi bir sonuç almak istiyorduk ama olmadı” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- İstanbul, iha
yaawww. rin tin tin. gibi oynayan eren tozludan medet umuyoruz ya helal olsun erol buluta ve maçlarda eren eren diye bağıranlaraa.. dia iyileştti.. elinde dening gibi oyuncun var. sahada gezen adem büyüğe nasıl sabır ediliyo anlamış değilim…
Ya yine ayni aciklama bizim takimin kalitesi belli. Arkadas herkes biliyo tum takimlari kalitesini insan miye kendi takimini kucumser aklim almiyo
Bugün maçtaydım Başakşehir de hiçbirşey yoktu adamlar yürüyerek gol attılar bizim futbolcularda hırs yoktu perirra oyundan çıkıyor maç 1-0 yürüyerek çıkıyor çok yazık Erol hoca numaradan ummadığımız bir mağlubiyet aldık deme gecengünlerde kendini belli ettin yorumlarınla yazık Malatya’dan o kadar taraftar gelmiş…
İstediğin bir mağlubiyetti Erol Hoca.Hafta içerisindeki açıklamalarınla maç adeta birbirini destekler nitelikteydi.Futbolcular sahada yürüdüler adeta.Başakşehirli futbolcularda hiç istifini bozmadan golünü attı ve maç o şekilde sona erdi.Şahsi hesaplarına Malatyasporu kurban ettin.
erol hoca severim seni fenerbahçeden de bilirim efendi adamsın hocalığında iyi kendini ispat etmek istiyorsun. bırakıp kaçmadın istediğin adamlar alınmasada adamsın sen. fakat rakibinle yapacakken şampiyonluk adayım o dememeliydin. söylemesende ordan geldiğin için biliyor herkes söylemene gerek yoktu. yanlışın bu oldu. birde futbolcular öyle kötü oynadı ki pas atamamalar, en basidi tac atışında yanında boş adama değil 4 kişi arasındakine pas attılar. profesyonel olmuş futbolculara basit kuralları öğret Allah aşkına. izlerken çıldırıyoruz. yenil sıkıntı değil mücadele etsin takımımız. yol paramızdan fedakarlık yapıp canlı maç izleyelim diye kutudan aldık. bizede yazık bize de….
Maça çıkmadan kafasında maçı kaybetmişti zaten hoca…
hocamız hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık diyor… aslına bakarsak beklediğimiz bir mağlubiyet aldık. perşembenin gelişi çarşambadan belliydi zaten.
Sayin erol efwndi maci swn hediye etin maci canli izledim aytac adem hic oynamadi swn gecen haftanin kare asi olan cilbertoyu oynatma sisokoyu cikart sen hediye etin maci bide sampiyon adayim diyosun basakswhire.seni kiniyorum
Adem de olan ego eminim ronaldo da yoktur. BERK saça önem vereceğine takımın için gayret gostersen
takim 90 dk boyunca defans yapti 1.0 yenikken bile atak yapmayan takımı geri çeken defans yapan aytaç kara orta yapacağına topu bilerek ve isteyerek taç a atarakmı ilk yarının en etkili ismi pereria ya pas attırmayan topun oraya gitmesini istemeyen sen din erol hoca karşında saf bir camia yok.
Hocam Eren kaç maç oynadıki sen Eren’i Türkiye’nin şampiyonu dediğin takıma karşı oynattın Malatya taraftarı olarak şampiyonluk GS HAKKIDIR BU MAÇA SEN ASILMADIN DİYE DÜŞÜNÜYORUM İNŞ YÖNETİM BU KARARINI SANA ÖDETİR HİÇKİM SE VE HİÇBİR KLÜP BİZİM KLÜBÜMÜZÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR SENEYE İNŞ MALATYANIN BAŞINDA BÖYLE BİR HATAYA YİNE DÜŞMEZSİN MALATYANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GECMİŞİNİ BİR ARAŞTIRMA NI TAVSİYE EDERİM
Adem ve Aytaç a nasıl tahammül gösterdi hoca adeta çıldırttılar.Oyuncu değişiklikleri son derece yanlıştı.zaten hiç kanat organizasyonumuz yoktu üstüne birde Cisokko yu oyundan alıp iyice takımı sahadan sildi.Ayrıca Berk yıldızdan da hiçbirşey olmaz.ona boşuna bel bağlıyor hoca.