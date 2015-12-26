“İstesem Onu Vururdum!”

Malatya’da kavga esnasında av tüfeği ile ateş açtığı esnada, olayla ilgisi olmayan bir kişinin ölümüne neden olan sanık, “Son derece üzgünüm” dedi. Olaya neden olan şahısın ismi ise yapılan keşifte ortaya çıktı.

Malatya merkeze bağlı Sütlüce Köyü’nde 16 Ocak 2011 tarihinde meydana gelen kavga olayında İsmail G.’nin (21) av tüfeği ile ateş açması sonucunda, olayla ilgisi bulunmayan Mehmet Yıldırım (39) hayatını kaybetti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail G. ve Mahmut G. ile sanık avukatları Abdulvahap Göçer, Soner Demirci ve mağdur avukatı Bayram Taşkın katıldı.

Duruşmada, söz alan mağdur avukatı Bayram Taşkın, keşifte dinletilen tanık beyanlarına göre, kavga esnasında Ramazan A. adlı şahısın sanık İsmail G.’ye silah doğrulttuğu, İsmail G.’nin de ateş açması esnasında Mehmet Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirterek, bu şahısın da olayda sorumlu olduğunu iddia ederek, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ise, keşif yerinde dinlenen tanık beyanlarına göre, olayda İsmail G. ve Mahmut G.’nin Ramazan A.’yı hedef alarak ateş açmaları nedeniyle müşteki sıfatıyla adına çağrı kağıdı çıkartılmasını, sanıklar İsmail G. ve Mahmut G.’ye tehdit etmekten de, Cumhuriyet Başsavcılığı’na hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanık avukatı Abdulvahap Göçer, müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Sanık Avukatı Soner Demirci de müvekkilinin uygun görülecek şekilde tahliyesini talep etti.

Duruşmada söz alan sanık İsmail G., “Ben vurmak isteseydim, Osman A. tam karşımdaydı, onu vururdum. Olayla hiç ilgisi olmayan Mehmet Yıldırım’ın ölmesinden dolayı son derece üzgünüm. Böyle bir niyetim yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti, olaya sebep olduğu iddia edilen Ramazan A. ile ilgili olarak, dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, dinlenilmeyen tanıkların zorla getirilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.