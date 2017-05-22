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Malatya Haber -

“İstikrar İçin Nadir Bir Fırsat Var”

“İstikrar İçin Nadir Bir Fırsat Var”
  • 23.05.2017
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Suudi Arabistan’ı ziyaretinin ardından Tel Aviv’e geçen ABD Başkanı Donald Trump, havaalanında yaptığı konuşmada, “Bölgede istikrarı sağlamak ve terörizmi yenmek için çok çalışmak zorundayız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından İsrail’e geçti. Havalananında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyaho ve kabine üyeleri dini cemaat temsilcileri ve din adamlarının karşıladığı Tel Aviv Ben-Gurion Hava-alanında bir konuşma yaptı. Trump, çocukların daha sağlıklı ve terörden ve şiddetten uzak barış içinde yaşayacağı bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Trump konuşmasında İsrail’in dünyada büyük medeniyetler inşa ettiğini belirterek, “Geçen yüzyılda işlenen vahşetin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump, İsrail’e ABD ile bozulması mümkün olmayan ilişkilerini vurgulamak için geldiğini ve İsrail liderleri ile yakın bir şekilde çalışmayı beklediklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, “Bölgede istikrarı sağlamak ve terörizmi yenmek için çok çalışmak zorundayız” dedi.

Tel Aviv, iha

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