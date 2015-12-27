İstiridye Mantarı Projesi

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde İstiridye Mantarı ve Kompost Tankı Projesinin uygulanacağı bildirildi.

İlçe Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan “İstiridye Mantarı ve Kompost Tankı Projesi” Fon Kurulu’nca onaylandığı belirtildi.

Proje ödeneği olan 45 bin TL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gönderildi. Projeyle ilçeden Saadet Çıplak, Cangül Yaman ve Şehriban Salman yararlanacak ve yakın zamanda istiridye mantarı üretimine başlanarak, ilk hasadın yapılması ve zamanla ilçe genelinde yaygınlaşarak birçok vatandaşımıza maddi gelir getirmesi beklendiği kaydedildi.