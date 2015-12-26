“İstişareler Yapılmalı”



Malatya’da yapılan “Hukuk Muhakeme Kanunları, Yenilikleri Eğitim Semineri”nde konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Eğitim Kurulu Üyesi Avukat Rüstem Septioğlu, “Yeterli istişareler yapılmadan kanunların çıkarılmasına karşıyız” dedi.



TBB ve Malatya Barosu tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Malatya ve Adıyaman’dan hakim ve avukatlar katıldı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan TBB Başkan Yardımcısı Berna Besler, çıkarılan kanunların hayata ancak usul hukuku ile uygulanacağına dikkat çekip, kanun çıkarmak kadar uygulamanın da önemli olduğunu vurguladı.



TBB Eğitim Kurulu Üyesi Rüstem Septioğlu ise seminerde yatığı konuşmada, “Fransa’da ceza kanunu hazırlanması 19 yıl, uygulaması ise 8 yıl sürmüştür. Bugün sünnet yarın deniz diye bir reklam var. Bunlar da böyle kanun çıkarıyor. Bir yılda hazırladık, 6 ayda uygulamaya soktuk. Bayağı problem yaşadık. Kanunlar, sadece belirli hocalardan oluşan komisyonlar tarafından değil de, kanunların, hukuk fakülteleri, barolar ve ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde zamana yayarak hazırlanması gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Yeterli istişareler yapılmadan kanunların çıkarılmasına karşıyız” dedi. Seminerde , Prof. Dr. Meral Sungurtekin, Doç. Dr. Sema Ayvaz ve Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası da konuşma yaptı.

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