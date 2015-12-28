“İstişarelerde Bulunuyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri Akçadağ ilçesinde inceleme, bilgilendirme ve istişare çalışmalarında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen programa Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesindeki şube müdürleri katıldı.

Akçadağ Kaymakamı ve Akçadağ Belediye Başkanının da ziyaret edildiği inceleme gezisinde önemli tespitlerde bulunuldu. İlçelerdeki işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yanı sıra denetim konularında ilgili mevzuatlar anlatılırken, ihalesi yapılan ve yakında hizmete girecek olan Malatya Entegre Çevre Projesi kapsamında Akçadağ ilçesine kurulacak olan aktarma istasyonunun yer seçimleri de yapıldı.

Haşerelerin üreme yerleri olan durgun su ve diğer yerlerdeki larva kaynaklarının tespiti ve önlem alınması için Akçadağ Belediyesi tarafından alınması gereken tedbirlerin de görüşüldüğü gezide ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kütüphanelerde de İlçe Kaymakamları ile birlikte incelemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt, belirli bir program dahilinde bütün ilçeleri gezerek inceleme, bilgilendirme ve istişarelerde bulunacaklarını söyledi. Bozkurt; “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda sorunların yerinde tespit edilmesi, bilgilendirme yapılması ve karşılıklı istişarelerde bulunulması amacıyla İlçelerimizi gezerek yetkililerle görüşüyoruz. Kaymakamlık ve İlçe Belediyeleri başta olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşerek, bilgilendirmenin yanı sıra istişarelerde bulunuyoruz. Bundan sonra şube müdürü arkadaşlarımızla birlikte her hafta ilçelerimize giderek, bu programlarımızı devam ettireceğiz” dedi.