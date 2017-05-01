İsviçre’de Türk Konsolosluğuna Saldırı

Malatya Meşale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel olarak düzenlediği kermes etkinliğinin bu yıl 10’ncusunu açtı. 1-7 Mayıs 2017 tarihlerinde açık kalacak olan 10. Meşale İhtiyaç Sahipleri Yararına Kermesi’nin başlaması...