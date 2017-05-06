İşyeri Yanan Esnafı Ziyaret Etti

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Akçadağ ilçesinde işyeri tamamen yanan esnafı ziyaret ederek, “Esnaf teşkilatı olarak yanındayız” dedi.

Keskin, Akçadağ ilçesine giderek, burada geçtiğimiz 3 Mayıs Çarşamba günü Darende Caddesi üzerinde ekmek fırını olarak faaliyet gösterirken, elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda işyeri tamamen yanan esnaf Hakan Demir’i ziyaret etti. Esnaf Demir’e geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Keskin, “Can kaybı olmaması büyük şans. Esnaf teşkilatı olarak işyerinin yeniden faaliyete geçmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Keskin, büyük zarar oluşan işyerinde inceleme yaptı. Keskin, Akçadağ ilçe merkezin de kentsel dönüşümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Keskin, daha sonra Akçadağ ilçe merkezindeki esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bülten