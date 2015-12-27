Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

İşyerine 8 Kurşun

İşyerine 8 Kurşun
  • 27.12.2015
  • 0

Salköprü Mahallesinde bulunan bir işyeri kurşunlandı. Polis olayla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

57 yaşındaki M.D.ye ait işyerine gece tabancayla ateş açıldığı bildirildi. İşyerinin cam ve çerçevelerinde 8 adet mermi izine rastlandı. İşyeri sahibinin ifadesini alan polis, ateş açanın kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor..

Öte yandan, silahla tehdit olayına karıştığı bildirilen 56 yaşındaki M.A. adlı şahsın, Taştepe Mahallesindeki evinde yapılan aramada 1 adet av tüfeğinden çevrilmiş tabanca ile fişek ele geçirildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."