İşyerine 8 Kurşun
Salköprü Mahallesinde bulunan bir işyeri kurşunlandı. Polis olayla ilgili araştırmayı sürdürüyor.
57 yaşındaki M.D.ye ait işyerine gece tabancayla ateş açıldığı bildirildi. İşyerinin cam ve çerçevelerinde 8 adet mermi izine rastlandı. İşyeri sahibinin ifadesini alan polis, ateş açanın kimliğini belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor..
Öte yandan, silahla tehdit olayına karıştığı bildirilen 56 yaşındaki M.A. adlı şahsın, Taştepe Mahallesindeki evinde yapılan aramada 1 adet av tüfeğinden çevrilmiş tabanca ile fişek ele geçirildi.
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