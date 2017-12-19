İşyerini Bastı, Hasmını Bulamadı Başkasını Vurdu

Bir işyerine gelerek, buraya takılan husumetli olduğu şahsı soran saldırgan, kendisine olumsuz cevap verilmesi üzerine işyeri sahibinin babasını silahla ateş ederek yaraladı.

Olay, Turgut Temelli Caddesi Çevreyolu girişinde meydana geldi. İddiaya göre; M. İ.A. adlı şüpheli, bir işyerine gelerek, buraya gelip giden ve husumetli olduğu M.D.’yi sordu. İşyerinde bulunanlar ise sorduğu şahsı görmediklerini ve işyerinden gitmesini söylediler.

Karşılıklı konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine M.İ.A., üzerinde bulunan tabanca ile 3 el ateş açtı. Olayda işyeri işletmecisinin babası Mahmut Dönmez (60) adlı şahıs yaralandı.

Olay esnasında işyerinde bulunanlar ile saldırgan arasında çıkan boğuşmada saldırgan kaçarken, kullanmış olduğu tabanca ise olay yerinde kaldı. Saldırgan M.İ.A., polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu kısa süre sonra yakalandı.

Yaralı şahıs, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını ve olay yerini inceleme inceledi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com