İşyerine Silahlı Saldırı

Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nda girişimcilik sertifikası alan onlarca girişimci hem işlerini kuruyor, hem de istihdam oluşturuyor. Battalgazi Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Uygulamalı...