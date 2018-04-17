İşyerine Silahlı Saldırıda Bulunuldu
Yeşiltepe’deki Galericiler Sitesinde bulunan bir işyerine yönelik olarak silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, saat 21.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre; Yeşiltepe Galericiler sitesinde bulunan bir işyerine yönelik olarak silahlı saldırı yapılması sonucunda, işyeri ile önündeki bazı araçlar isabet aldı.
Can kaybının ve yaralının olmadığı bildirilen olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik olarak Emniyet ekipleri soruşturma başlattı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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