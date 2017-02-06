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Malatya Haber -

İşyerlerine ‘Ahilik Duası’

İşyerlerine ‘Ahilik Duası’
  • 06.02.2017
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Malatya Ülkü Ocakları tarafından, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Sabah namazı sonrasında işyerlerine “Ahilik Duası” bırakıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Fevzi Şahin ve beraberindeki Ülkü ocakları mensupları gençler, sabah namazı sonrasında şehir merkezinde işyerlerine Ülkü Ocakları tarafından hazırlanmış olan Ahilik duası ve siftah parası olarak da 1’er TL bırakıldı.

Ülkü Ocakları İl başkanı Fevzi Şahin, “Siftahı Hayır Duasıyla Alınan Para Berekettir  sözüne hürmeten Malatya Ülkü Ocakları olarak esnafımızın kazançlı bir gün geçirmelerini umuyoruz. Milli birliğimizin ve kardeşliğimizin toplumsal ahlak ve adalet ölçümüzün halk içindeki en kutlu temsilcileri günümüzün Ahileri olan esnaflardır. Bilindiği üzere Ahilik milletimize alın teriyle geçinme başı dik minnetsiz yaşamak şuuru kazandırmıştır. Ahiler sayesinde toplumumuzda güven hakim olmuş milli ve manevi terbiye ekonomik ilişkilere yerleşmiştir.” dedi.

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