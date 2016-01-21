İşyerlerine Silahlı Saldırı

Gündüz ve gece iki işyerine silahlı saldırı yapıldı. Bu arada polisin dur ihtarına uymayan bir oto da, içerisindeki silahla terkedilmiş olarak bulundu.

Bir manav dükkanına gece yarısı yapılan pompalı saldırıda bir işyerinde maddi hasar oluşurken, polis ekipleri kaçan şüphelileri ve kullandıkları aracı kısa bir süre sonra yakaladı.

Olay, saat 00.15 sularında İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde İstasyon Camii’nin karşısında meydana geldi. Polise yapılan ihbarda, bir araç ile gelen şüphelilerin manav dükkanının camına tek el ateş açarak kaçtıkları belirtildi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi ve araç içerisinde saldırıyı gerçekleştiren şahsın eşgal bilgisi ile arabanın marka ve rengi verildi.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirtilen otomobili ve içerisinde bulunan iki kişiyi Hasanbey Caddesi üzerinde yakaladı. Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan incelemede saldırıda kullanılan pompalı tüfek ve boş kartuşlar ele geçirildi. Otomobilin tavanında da silahla kazaen yapıldığı sanılan ateşle açılmış delik de bulundu.

Saldırıya uğrayan işyerinin giriş kapı camında hasar oluştuğu görüldü. Olayın başka bir olayın devamı olduğu ileri sürüldü. (Fotoğraflar bu olaydan)

GÜNDÜZ VE GECE İKİ SALDIRI!..

Ayrıca, Çarşamba günü öğleden sonra da Hasanbey Caddesi’ndeki bir otoparka pompalı silah ile ateş açıldığı, olayda işyerinin isabet aldığı, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Perşembe sabaha karşı 03.30 sıralarında, bu işyeri civarına bir kez daha pompalı silahla ateş açıldığı, bir fırının isabet aldığı, hasar meydana geldiği, saldırganların ise geldikleri otomobille kaçtıkları öğrenildi.

Polis, olaylarla ilgili olarak saldırılardan sonra kaçan şahısları belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

BIRAKIP KAÇTILAR..

Öte yandan, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece de, Karagöz yolu üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 45 plakalı beyaz renkli bir otomobil, ekiplerce kovalandı. İçerisinde 2 kişinin olduğu belirlenen otomobil, bir süre sonra Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki bir sokak içerisinde, kaza yapmış ve terkedilmiş olarak bulundu. İçerisinde pompalı tüfek ve fişek bulunan otodaki şahısların ise kaçtıkları bildirildi.

Polis ekipleri olaylarla ilgili olarak araştırma ve sürdürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com