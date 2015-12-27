İtalya’da Parlamento Feshedildi

İtalya’da Başbakan Mario Monti’nin istifasını vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, parlamentonun alt ve üst kanatlarını feshettiğini açıkladı.

Teknokrat Başbakan Monti’nin istifa etmesinin ardından günü parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler ve senato ve meclis başkanlarıyla istişareler yaparak geçiren Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, kameralar karşısına geçerek, parlamentonun üst kanadı 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu ile alt kanadı 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi’ni feshettiğini ve ülkede seçim kampanyası döneminin başladığını duyurdu.

Napolitano, eski başbakan Silvio Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi’nin (PDL) 7 Aralık’ta yaptığı ”Monti hükümeti deneyimi bitmiştir” sözlerini, buna karşılık Başbakan Monti’nin de kendilerine güven kalmadığı için istifaların kaçınılmaz hale geldiğine dair açıklamalarını hatırlatarak, ”Ben sadece dağılması beklenen parlamento için tamamlayıcı kararı imzaladım” dedi.

87 yaşındaki Cumhurbaşkanı yaşanılan süreç sonrası Senato ve Temsilciler Meclisi’nin fesihinin tek yol olarak önlerinde kaldığını belirterek, ”Parlamento sisteminde çözüm için herhangi bir alan kalmamıştı” ifadesini kullandı.

İtalya’nın 24 Şubat 2013 tarihin seçime gitmesi bekleniyor.