İtfaiye 2 Yangına Müdahale Etti

Malatya’da 2 ayrı ev yangınında maddi hasar meydana geldi.

Hidayet Mahallesi Gülistan Sokakta bir evde çıkan yangında çocuk odasını saran alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılırken yangında kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Öte yandan Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde Dere mevkiinde Cengiz Yücel’e ait bağ evinde de yangın çıktı. Cep telefonlarının içeride unutulması nedeniyle ev sahipleri itfaiyeyi arayamayınca kendi müdahaleleri ile yangını söndürmeye çalıştı.

Bu sırada tesadüfen Yücel ailesine ziyarete gelenlerin durumu itfaiyeye bildirmesi ile olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Maddi hasarın yaşandığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

iha