İtfaiye 58 Bin Kişiyi Eğitti

Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, vatandaşların yangına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Malatya genelinde pratik ve uygulamalı eğitimler düzenliyor.

2016 yılında 3434 yangın ve kurtarma olayına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşları bilgilendirme yönünde de önemli faaliyetler gerçekleştirdi. 1 yıllık süreç içerisinde toplamda 57.610 kişiye yangın ve yangından korunma yolları ile ilgili uygulamalı ve pratik eğitimler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı içerisinde kamu ve resmi kurumlar ile okullarda 57.610 kişiye eğitim verildi. 27 kamu kurumunda 1772 kişi, 34 özel kurumda 2566 kişi, 113 okulda 3564 öğretmen ile 49.708 öğrenciye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Yangın Güvenliği Eğitimi vererek, yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Her alanda olduğu gibi yangın konusunda da insanların eğitilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, verilen eğitim ve tatbikatlarla, olası yangınlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

1200 denetim yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangınlara müdahale ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, 2016 yılında denetim çalışmaları da gerçekleştirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı Önlem ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 1 yıl boyunca 1137 işyeri denetim ve kontrolü yapılırken, bunlardan 1076 tanesine olumlu rapor verilirken, 61 tanesine de eksikliklerin giderilmesini sağlayıcı işlemler gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca yıl boyunca 9 adet patlayıcı deposu ile 60 adet özel ve kamu öğrenci yurdunda da denetim yaptı.

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