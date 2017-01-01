İtfaiye Arama Kurtarma’ya Malzeme Desteği
Malatya’nın yanı sıra komşu illere de hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi’ne yeni malzemeler alındı.
Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, etrafı gölet ve barajlarla çevrili olan Malatya’da meydana gelebilecek boğulmaların yanı sıra kaza, yangın ve göçük durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde kurtarma yapabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na; kurtarma botu bilumum kurtarma malzemeleri alındı.
Alınan yeni malzemeler sayesinde Büyükşehir İtfaiyesi’nin boğulma, yangın, kaza ve göçük gibi olaylara müdahale kabiliyetinin artırıldığı belirtilerek, Malatya’nın yanı sıra yardım istenmesi halinde civar illere de hizmet verildiği kaydedildi.
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