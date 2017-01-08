İtfaiye Geçen Yıl 3 Bin 244 Olaya Müdahale Etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2016 yılında 3434 olaya müdahale etti. Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatına sahip olan Büyükşehir İtfaiyesi, talep edilmesi halinde komşu illerde de kurtarma olaylarına katkıda bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2016 yılında yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi. Malatya’nın Büyükşehir statüsüne geçmesi ile birlikte Malatya genelinde yapılanmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olaylara kısa ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için, araç ve teçhizat olarak güçlendirilirken, şehrin belirli noktalarında da şubeler oluşturdu. Büyükşehir İtfaiyesi, Malatya genelinde 1 merkez ve 18 şubesiyle yangın ve kurtarma olaylarına karşı her an tetikte bekliyor.

3100 yangın, 300 kurtarma

Büyükşehir İtfaiyesi, 2016 yılında toplam 3,120 yangına müdahalede bulunarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı. Müdahale edilen 3,120 yangının; 53’ü orman, 224’ü ev, 98’i işyeri, 2.203’ü ot, çöp, bahçe, 113’ü araç, 36’sı odunluk, kömürlük, bodrum, 393’ünün de diğer yangınlardan oluştuğu belirtildi. İtfaiye ekipleri ayrıca aynı yıl toplam 314 kurtarma olayına müdahalede bulundu. Bu müdahalelerin 257’si trafik kazası, 50’si sel baskını ve 7’si ise boğulma vakalarından oluşuyor.

32 kişi hayatını kaybetti

2016 yılı içerisinde Malatya’da yangın, trafik kazası ve boğulmalardan dolayı toplam 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatının kaybedenlerin 1’inin ev yangınında, 24’ünün trafik kazasında, 7’sinin de boğulmadan dolayı meydana geldiği kaydedildi.

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