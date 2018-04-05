İtfaiye Kuş Yuvalarını Onarıyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi” kapsamında sosyal hayatı kolaylaştıran konular la ilgili toplumsal duyarlılığı yeniden yakalamak maksadıyla çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak “ Kendine ve Kentine Saygı Duy, Hayvanlara Merhametli Ol” sloganı ile cadde ve sokak üzerindeki ağaçlarda bulunan kuş yuvalarının bakım ve onarımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, Kendine ve Kentine Saygı Duy projesinin toplumsal duyarlılık oluşturması bakımından çok insani bir proje olduğunu belirterek, “Kent yaşamında bir ahenk yakalamak için bazen sadece yazılı kurallar yeterli gelmiyor, bunun yansıra geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz vasıtasıyla da pratik hayatta bu ahengi yakalama konusunda gayret etmeliyiz. Belediyemizin itfaiye Daire Başkanlığı ile yaptığımız bu çalışmada herhangi bir yazılı kural yoktur lakin, biz yeryüzünde yaratılan her canlıya karşı merhametli olmayı, hayatlarını sürdürebilmeleri içinde yardım etmeyi geçmişten geleceğe taşıdığımız değerlerimizi hatırda tutarak yapıyoruz” dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bu anlamlı projenin uygulamalı kısmında yer almanın önemine değinerek Kendine ve Kentine Saygı projesinin yerelde büyük bir takdir topladığını ve bu projenin diğer illere de örneklik teşkil edeceğine inandığını söyledi.

Acar; ‘Allah’ım, tehlikeye düşmüş olan her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver’ diye devam eden itfaiyeci duasına atıf yaparak merhamet konusunun proje kapsamında ele alınmasının önemli olduğunu, bir itfaiyeciyi olay mahallinde dirayetli kılan, cesaret veren şeyin ise merhamet olduğunu söyledi.

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