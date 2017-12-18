İtfaiyeciden Sıra Dışı Evlenme Teklifi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli itfaiye çavuşu, kız arkadaşına evlilik teklifini itfaiyenin 42 metre uzunluğundaki merdivenini arkadaşının 8. katındaki evinin penceresine uzatarak yaptı.

Malatya Büyükşehir İtfaiyesinde tatlı bir telaş yaşadı. Her zaman yangın, kaza ve kurtarma ihbarları üzerine alarma geçinen itfaiye ekipleri, bu kez çavuşları Ebubekir Sıddık Demiroğlu için alarma geçti.

Ailelerinin rızasını alan itfaiye çavuşu Ebubekir Sıddık Demiroğlu, kız arkadaşına evlilik teklifini merdivenli itfaiye aracı ile yapmak istediğini kuruma bildirdi. Belediye yönetimi ise, personelinin bu talebini kırmayarak, izin verdi.

Sürekli yangın, kurtarma ve kazalarda yoğun bir stres yaşayan itfaiye personelini bu kez tatlı bir telaş alarak, çavuşları için alarma geçtiler.

İtfaiyenin 42 metre uzunluğundaki merdivenli aracı bu kez hayırlı bir iş için kullanıldı. Yakınca mahallesindeki bir siteye giden itfaiye ekipleri, 42 metrelik merdiveni sürekli yangın, kurtarma ve kazalarda yoğun bir stres yaşayan iş arkadaşları Ebubekir Sıddık Demiroğlu’nun kız arkadaşı Esra Pek’in oturduğu apartmanın 8.katına uzattı. Bu esnada itfaiye aracı siren çaldı. Bu esnada apartman sakinleri aşağıya indi.

Kız arkadaşı Esra Pek’in de site bahçesine indiğini öğrenen Ebubekir Sıddık Demiroğlu, itfaiye merdiveninden halat ile inerken de “Benimle Evlenir misin Esra’m” yazısının yer aldığı pankartı açtı.

Ebubekir Sıddık Demiroğlu, yere indiğinde kız arkadaşı Esra’ya evlenme teklifinde bulunarak, söz yüzüğünü taktı. Söz yüzüğü takılınca itfaiye aracı ikinci kez siren çaldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com