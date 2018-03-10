-“İtiraz etsinler, biz onların yanındayız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya alınması süreci ile ilgili olarak; “Maalesef şimdi bazı yerlerden duyuyoruz, sınav komisyonlarında çok büyük bize gelen şikayetler olmadı ama bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış ‘Farklı sorular soruluyor’ diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz.” dedi.

Malatya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu beraberinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

-Belediye’yi ziyaret edeceklerdi, işçiler karşıladı

Heyeti, taşeron uygulaması nedeniyle kadro alan kalabalık bir işçi kalabalığı karşılayınca bakanlar ve beraberindekiler, işçilerle bir araya geldiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, taşeron uygulamasının hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da AKP hükümetleri döneminde ne söz verildiyse hepsini yerine getirildiğini kaydederek, “Çok beklediniz, biliyorum, çok istediğiniz biliyorum ve AK Parti iktidarları döneminde ne söz verildiyse binlerce kez şükürler olsun hepsi yerine getirildi. Bizim liderimizin adı Recep tayip Erdoğan, ne söz verdiyse onu yerine getirir. Hani dedik ya, ‘Onlar konuşur AK Parti yapar.’ Onlar konuştu, Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hayırlı olsun” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise işçilere kadrolarının hayırlı olmasını dileyerek; “AK Parti hükümetleri olarak verdiğimiz sözü tutmanın gururu içerisindeyiz. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz gerçekten büyük bir çaba sarf etti, büyük oranda taşeronda görev yapan arkadaşlarımıza kadroları verilmiş oldu, hayırlı olsun. Hükümette Bakanlar Kurulunda bulunduğum süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan birisi de taşerona kadro konusundaki imzaydı, hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

-“ Bu işin mimarı Erdoğan’dı. Allah ondan razı olsun.”

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yıllardır beklendiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bunu içinde olan, bilen, sıkıntıları, sorunları kaygılarınızı hepsini bilen bir kardeşinizdim. Rabb’im nasip etti vesile olduk ama bu işin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dı. Allah ondan razı olsun. Gerçekten işçilerimiz için inşallah bundan sonra çok daha iyi düzenlemeleri de hayata geçireceğiz. Kadro konusu devrim niteliğinde bir konuydu. Bu işi gölgelemek için hayata geçirdiğimiz ilk andan itibaren çok fazla bilgi kirliliği yaptırdılar ama işçi kardeşlerimiz bizim 15 yıldır samimiyetimizi, ortaya koyduğumuz çalışmaları biliyorlar. Hiçbir zaman işçilerimizin, çalışanlarımızın aleyhine bir iş içerisinde olmayız.” dedi.

-“Artık belediye şirketlerine girmek kolay olmayacak”

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin yıllardır dile getirilen, talep edilen temel bir konu olduğunu ifade ederek şunları Bakan Sarıeroğlu, “Yapmış olduğumuzun şaşkınlığı içerisinde ne yapacaklarını şaşırdılar ve nasıl bu işi gölgeleriz diye büyük bir çaba içerisine girdiler, bunu da başaramadılar. Sizler için inşallah 3 Nisan’a kadar süreç devam ediyor. 3 Nisan’dan sonra emin olun bu konunun ne kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Hem gelir anlamında hem iş güvencesi anlamında ve sonrasında yapacağımız düzenlemelerle. Özellikle belediyelerimiz, şu anda şirket kurarak bu süreci gerçekleştiriyorlar. Bundan sonra bu belediye şirketlerine girmek o kadar kolay olmayacak. Bununla ilgili bir Bakanlar Kurulu kararı çıkaracağız.” diye konuştu.

-“İtiraz etsinler, biz onların yanındayız”

İşin titizlikle yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye ve İçişleri bakanlıklarının teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, gündeme getirilen bazı iddialara da cevap vererek şöyle konuştu:

“Ama maalesef şimdi bazı yerlerden duyuyoruz, sınav komisyonlarında çok büyük bize gelen şikayetler olmadı ama bugün bazı medya kuruluşlarında yer almış ‘Farklı sorular soruluyor’ diye. Ben buradan tekrardan bu komisyonlardaki yetkili arkadaşlarımıza sesleniyorum: Biz çok temiz ve önemli bir iş yaptık, bu işi gölgeleyecek hiçbir girişim içerisinde olmayın, aynı titizliği sizlerden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili bunca yıldır, hepiniz yıllardır işlerinizi yapıyorsunuz zaten, işiniz dışında hiçbir soru sorulmaması gerekiyor. Eğer soru sorulursa buradan ben taşerondaki kardeşlerime sesleniyorum, itiraz etsinler, biz onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın kesin talimatı var. Bizim ortaya koyduğumuz bir genelgemiz, çalışma usul ve esaslarımız var. Buna aykırı davrananlarla ilgili gereği yapılacaktır. Bunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum”

-“Eski hükümlülerle ilgili çalışmalar sürüyor”

Sarıeroğlu, eski hükümlülerin kadroya geçişi hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Bunu da buradan ilk kez açıklıyorum. Bu konuyu değerlendirdik, inşallah taşeronla ilgili 2 Nisan’a kadar sürecimiz devam edecek. 2 Nisan’dan sonra terörle bağlantılı olmamak kaydıyla cinsel saldırı, çocuk istismarı gibi suçları asla kabul etmeyeceğiz ama bunun dışında bugüne kadar çalışmış olan eski hükümlü kardeşlerimizin de kadroya geçişiyle ilgili şu andaki belirsizliği gidereceğiz ve onların da girişini 3 Nisan’dan itibaren inşallah gerçekleştireceğiz.”

-“4C’deki kardeşlerimiz 4B’ye geçiş inşallah taşerona kadro ile eş zamanlı yapacağız”

Kamuda, doğum iznine ayrılan, askere gidenlerin yerine bakan geçici işçilerin durumu hakkında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bizim kadro ile ilgili temel kriterlerimizden birisi 4 Aralık’ta fiilen çalışıyor olmak. Bazı kardeşlerimiz 4 Aralık’ta bu geçici, ‘joker eleman’ olarak kendilerini tabir ediyorlar biz öyle tabir etmiyoruz, biz geçici eleman diyoruz. Hizmet akitleri eğer feshedilmediyse hizmet akitleri askıdaysa 4 Aralık kriterine bakmayacağız ve bu kardeşlerimizin de kadroya geçişlerini gerçekleştireceğiz. Yine engelli kardeşlerimiz var. Emekliliği gelmiş ama emeklilik işlemlerini gerçekleştirmemiş. Bu kardeşlerimizin de geçişlerini sağlayacağız. Emekli olmayacaklar direk çalışmaya devam edecekler. Bunlarla ilgili de gerekli yerlerle yazışmalarımızı yaptık. Yine bir kaç düzenlememiz daha var bu konuda. Uygulamaya bakıyoruz, sıkıntı varsa KHK’nin sınırları içerisinde ilgili bir komisyonumuz var, bunları değerlendiriyoruz. Hiçbir şey bizim için çözümsüz değil. Biz iyi bir iş yapmak istedik, iyi bir iş yapmak için yola çıktık ve Allah’a şükürler olsun bunu da gerçekleştirdik. Yıllardır beklenen bir düzenlemeydi, hepinize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu düzenlemenin avantajlarını önümüzdeki günlerde çok daha iyi yaşayacaksınız. 4C’deki kardeşlerimiz 4B’ye geçiş inşallah taşerona kadro ile eş zamanlı yapacağız. Mart ayının sonuna kadar bu konuyu da gerçekleştirmiş olacağız.” şeklinde konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, sendika üyeliklerine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

“Sendikal örgütlenme çalışanların kendi özgürlük alanıdır. Üyelikler e-devlet üzerinden olur ve sizden başka kimse görmüyor bunu. O anlamda bu sizin özgürlük alanınızdır. İstediğiniz sendikaya istediğiniz şekilde üye olabilirsiniz. Bunu seçmek çalışanların en temel hakkıdır. Bu konuda herkes özgür iradesiyle üye olmak istediği sendikaya kendisi seçme hakkına sahiptir. Bununla ilgili hiçbir şekilde bir müdahale olması söz konusu dahi olamaz, buna da izin verilemez.”

İşçiler adına Bakan Sarıeroğlu’na tablo ve çiçek takdim edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com