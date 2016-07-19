İtiraz Üzerine 17 Hakim ve Savcıya Tutuklama

Malatya’da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından 31 hakim ve savcı hakkında açığa alma verilmesi, bunlar hakkında savcılıkça gözaltı kararının çıkarılmasının ardından, ilk etapta gözaltına alınıp serbest bırakılan 18 savcı ve hakimin serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine, bunlardan 17’si tutuklandı. İlk etapta serbest bırakılanlardan 1 ve yakalanamayan 13 olmak üzere, 14 hakim ve savcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

HSYK 2. Dairesi tarafından açığa alınan toplam 2 bin 204 adli, idari ve yargıdaki hakim ve savcılardan Malatya’da görevden alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen 31 savcı ve hakimden 18 hakim ve savcı yakalandıktan sonra adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu itiraz üzerine serbest kalan savcı ve hakimlerden 17’si hakkında tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınamayan 14 hakim ve savcı hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Hakim ve savcılar Türkiye genelinde yürütülmekte olan “Hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs etmek” iddiasıyla suçlanıyorlar.

HSYK 2. Dairesi’nin FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması bağlantısı iddiasıyla haklarında düzenlenen müfettiş raporu doğrultusunda görevden almış olduğu Malatya Adliyesinde görevli 31 hakim ve savcı şunlardı:

İbrahim Öneker (Hakim)

Nurcan Gümüş (Hakim)

Bülent Aydoğan (Hakim)

Mehmet Güloğlu (Hakim)

İsmail Şahin (Hakim)

Selami Durak (Hakim)

Ercan Güler (Hakim)

Hasan Özdemir (Hakim)

Mehmet Raşit Nas (Hakim)

Yavuz Gürtepe (Hakim)

Orhan Genç (Yargıtay Tetkik Hakimi-Malatya’da Görev Yapıyor)

Hüseyin Yalçın (Yargıtay Tetkik Hakimi-Malatya’da Görev Yapıyor)

Sultan Köysüren Genç (Yargıtay Tetkik Hakimi-Malatya’da Görev Yapıyor)

Kemal Uslu (Cumhuriyet Savcısı)

Muharrem Zeki Özcan (Cumhuriyet Savcısı)

Veysel Ertarğın (Cumhuriyet Savcısı)

Süleyman Can (Cumhuriyet Savcısı)

Ahmet Dilfiruz (Cumhuriyet Savcısı)

Adem Doğru (Cumhuriyet Savcısı),

Hasan Ak (Cumhuriyet Savcısı),

Sırrı Yücel (Cumhuriyet Savcısı),

Muzaffer Bayram (Cumhuriyet Savcısı),

Süleyman Can (Cumhuriyet Savcısı)

Uğursay Yaylacı (Cumhuriyet Savcısı),

Zafer Ünal (Cumhuriyet Savcısı),

Zafer Uygun (Cumhuriyet Savcısı),

İDARİ YARGI

Tolga Özgan (İdare Mahkemesi Üyesi)

İsmail Sepetçi (İdare Mahkemesi Üyesi)

Sameddin Altunbey (İdare Mahkemesi Üyesi)

İsmail Güneş (Vergi Mahkemesi Üyesi)

Ömer Faruk Kalkan (Vergi Mahkemesi Üyesi)

Eşref Öztürk (Vergi Mahkemesi Üyesi)

Volkan Akyüz (Vergi Mahkemesi Üyesi)

Yavuz Kabasakal (Danıştay Tetkik Hakimi, Malatya’da görev yapıyor)

Bu isimlerden tutuklanan ya da haklarında yakalama kararı verilen isimlerin hangileri olduğu konusunda bilgi edinilemedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com