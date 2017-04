“İtirazların Çok Anlamı Yok”.. “Mücadele Henüz Bitmedi”

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması sonuçlarına ilişkin siyasiler ve bazı STK temsilcileri değerlendirmelerde bulundular. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sonuçları değerlendirirken, itirazlara da değinerek “Karmaşık bir seçim değil. Evet ve hayır tercihlerinin yapıldığı bir seçim. Dolayısıyla itirazların çok bir anlamı yok.” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu referandum şaibelidir ve meşruiyetini yitirmiştir… Bu mücadele henüz bitmedi. Biz kazanacağız.” diye konuştu.

KİM NE DEDİ?

Gümrük ve Ticaret Bakanı, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın halk oylamasında yüzde yetmiş oranında destek verdiğine dikkati çekerek, “Malatya her zaman olduğu gibi yine kendine yakışanı yapmıştır” dedi.

Tüfenkci, Türkiye’de demokrasinin kazandığını belirterek, “Yine demokrasi kazandı, istikrar kazandı, Türkiye kazandı. Bir daha koalisyonlar olmaması noktasında gayretlerimiz kazandı. Bunun için başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere bütün Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Referandum, güzel bir atmosferde gerçekleşti” diyen Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Baktığımız zaman da Malatyalı hemşehrilerimiz her seçimde olduğu gibi yine çok ciddi bir destek verdi. 1 Kasım’a göre ise oylar artarak geldi. Buradan bütün Malatyalı hemşehrilerimize; oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Ama oy veren kardeşlerimizin bir ‘evet’le Türkiye’nin kaderini değiştirdiklerini bilmelerini isterim. Bu anlamıyla da gerçekten kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye’de belki at başı bir seçim yaşadık ama Malatya’da açık ara önde bir seçimi tamaladık. Malatya her zaman olduğu gibi yine kendine yakışanı yaptı. Biz baktığımızda CHP’sinden Saadet Partisi’ne, HDP’sine ve diğer terör örgütlerinin bir takım sıkıntılı insanlarına kadar her kesimin karşımızda olduğunu gördük. Ama buna rağmen Malatya’da almış oldukları oy, yüzde 30’u geçmemiş oldu. Bu Malatya’da teşkilatının başarısı. Başta il başkanı olmak üzere tüm teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Bakan Tüfenkci, “Malatyalılar bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durdular. Böylelikle büyük Türkiye idealine güçlü bir destek verdiler. Bunun için bütün hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’de bundan sonra ekonomi ağırlıklı ve uyum yasalarıyla ilgili düzenlemeler olacak. Ben sokaklara çıkan, kutlama yapan bütün hemşehrilerime bütün Türkiye’deki kardeşlerimize taşkınlığa mahal vermeden bu zaferi demokrasi şölenine çevirerek kutlamalarını yapmalarını ve AK Parti seçmenine yakışır bir olgunlukta bu kutlamayı sürdürmelerini rica ediyorum. Çünkü bir tatsızlığın olması veya yaralama, kaza gibi istemediğimiz durumların da bu demokrasi zaferine gölge düşürmesini istemiyoruz” şeklind konuştu.

CHP’nin itiraz söylemleriyle de ilgili konuşan Bakan Tüfenkci, “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış misali onlar şu veya bu şekliyle itiraz edebilirler. Önemli olan sandıkta çıkan netice. Yüzde 51 oy oranıyla ki daha fazla olabilir bu noktada demokrasiyi gereğini söylemiştir. Vatandaş gereğini söylemiştir. Sandık sonucu söylemiştir. İtirazla sandıkların değişeceğini zannetmiyorum. Karmaşık bir seçim değil. Evet ve hayır tercihlerinin yapıldığı bir seçim. Dolayısıyla itirazların çok bir anlamı yok. Önemli olan sokaktaki insanların ne dediği vatandaşımız da 15 Temmuz’a karşı cevabını 16 Nisan’da vermiş oldu ve demokrasi kazandı, millet kazandı” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“16 Nisan’da taçlandırdığımız Milli İrade zaferiyle kazanan milletimiz olmuştur. Güçlü Türkiye’nin temelinin atıldığı bugün, ülkemiz için bir milat olacaktır.

Bu tarihi günde, yüreğiyle, umuduyla ve heyecanıyla sandık başında olan ve Güçlü Türkiye’nin inşasına katkıda bulunan tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya halkı her zaman olduğu gibi kendi iradesine kendi geleceğine ve birlik beraberliğine sahip çıkarak EVET dedi.

Türkiye tarihi için bir milat olan 16 Nisan; vesayetlerin sona erdiği, istikrarın kalıcı hale geldiği bir gündür. Bugün Avrupa’nın ve şer odaklarının tir tir titrediği bir gündür. Ecdadımızdan aldığımız gelenek ile Türkiye’nin yeniden yükselişe geçtiği gündür.

Herkes bilmelidir, aklına yazmalıdır ki; Türkiye her zaman bir olmuş, diri olmuş, iri olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. 15 Temmuz’da meydanlarda diriliş destanı yazan aziz milletimiz,

16 Nisan’da sandıklarda yeni bir destan yazdı. Tarihte eşine az rastlanır bir katılımla sandık başına giderek, demokrasi şöleni yaşatan aziz milletimize şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum.

Bugün Türkiye; ülkemizin, milletimizin ve gençlerimizin geleceği için, tüm insanlık için siyasette, ekonomide güven ve istikrarın sağlam temellerde kurulmasına 25 milyon EVET ile kararını vermiştir. 16 Nisan zaferine giden yolda; tüm yüreğini ortaya koyarak memleketin her bir ücra köşesinde millete dokunan zaferin en büyük mimarı başta Kurucu Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kararlı duruşu ve yoğun gayretleriyle Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, devletinin ve milletinin yanında saf tutan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, Sayın Bakanlarımıza, Değerli Milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Aziz milletimiz bu diriliş destanını yazarken Malatya’da üzerine düşeni yaptı. Milli iradenin huzur ve güven ortamında sandığa yansımasında emeği geçen güvenlik güçlerimize, adli ve idari tüm çalışanlarımıza, sandık kurullarımızda görevli üye ve müşahitlerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli üyelerine, muhtarlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak Güçlü Türkiye’nin inşası için çalışan AK Parti ailemizin tüm teşkilat mensuplarına, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, milletimizin emanetine sahip çıkan sandık görevlilerimize ve yanımızda bulunarak destek veren tüm gönüldaşlarımıza haseten teşekkür ediyorum.

Bu büyük zaferin; ülkemize, milletimize, coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayrlar getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

“Halkoylaması, alınan usulsüz ve kanunsuz kararlarla meşruiyetini kaybetmiştir. Dün akşam yaşananlar millet iradesinin apaçık bir gaspıdır ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve milletin iradesine açık bir darbe yapmıştır. Halkoylamasında sandığa atılan Hayır, bir hukuk darbesi ile Evet çıkarılmıştır. Milletin kararı alenen gasp edilmiştir. Milletin sandığa attığı iradesi çalınmıştır.

YSK Başkanının böylesi bir kanun tanımazlığa yol açması ve açıklama yaparkenki yüz ifadesi, rehin alınmış bir insanın yüz ifadesidir. Cumhurbaşkanının ve etrafındakilerin açıklama yaparkenki yüz ifadeleri de bir zaferin değil, kaybetmenin ve korkunun ifadesidir. YSK Başkanı’nın açıklamasındaki mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılması ile ilgili “Ak Partili temsilcinin talebi üzerine” ifadeleri aslında gerçekleri ortaya koymaktadır.

Biz adaletin sağlanması ve milletin gerçek iradesinin tescili için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Halkımızın verdiği oyların gasp edilmesine sessiz kalmayacağız. Kimse unutmasın, biz vatanı onlar bir adamı savunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin rejiminin bir hukuk darbesi ile yok edilmesine geçit vermeyeceğiz. Bu referandum şaibelidir ve meşruiyetini yitirmiştir. Bu rejim hırsızlığına sonuna kadar direneceğiz ve mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Devletleşmiş iktidar partisinin gayri nizami ve adaletsiz seçim kampanyasına; devletin tüm olanaklarını kullanarak, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının imkanlarından faydalanarak, milletin parası ile her türlü hukuksuzluğa başvurarak, Olağanüstü Hal’de girdiği referandumda yalnızca ve ancak usulsüzlüklerle %51 alabilmiştir. Bu oran usulsüz olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirme kabiliyeti olan bir oran değildir. Rejim değişikliği meşru değildir. Toplumsal uzlaşı metni olması gereken Anayasa değişikliğine toplumun en az yarısı çok güçlü bir şekilde Hayır demiştir. Halkımızın Hayır’ı demokrasimiz ve ülkemiz için çok kıymetlidir. Bu sonuçlar milletimizin Cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu Hayır bizim değil hepimizin Hayır’ıdır. Bu bilinçle mücadelemizi sürdüreceğiz ve Cumhuriyeti hep birlikte koruyacağız.

Memleket için ve çocuklarının geleceği için tüm baskılara rağmen Hayır diyen yürekli insanlara, aylardır ülkemiz için çalışan her kesimden yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu mücadele henüz bitmedi. Biz kazanacağız.”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, halk oylamasına ilişkin, “Türkiye, siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Kararın tüm halkımız için hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Halkımız, güven ve istikrar ortamının devamı yönünde görüş bildirmiştir” dedi.

Başkan Erkoç, referandum sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, “Türkiye anayasa değişikliğiyle ilgili referandumu büyük bir olgunluk, huzur ve demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla gerçekleştirmiştir. Anayasa değişikliği milletimiz tarafından kabul görmüştür. Referandum ile halkımız güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir ekonomiden yana kararını verdi. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Türkiye’nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyecektir. Yeni Anayasa kalıcı bir güven ve istikrar ortamını tesis edecektir. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Özel sektörümüz bundan sonra önünü daha rahat görebilecek, daha rahat risk alarak yatırım yapabilecektir. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumunun sonucunu değerlendirdi.

Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten Kalan, “Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı istikrar ve güven için sistem değişikliğine “Evet” dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Referandumda, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması ve referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesinin, Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Kalan, “Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 24. ölüm yıl dönümüne de değinen Kalan, “Ben, kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Özal’ın hayali olan Başkanlık Sisteminin ölüm yıl dönümüne denk gelmesini de manidar buluyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAF: Oylama günü Malatya’da bir sandıktan (AA)

Bülten- malatyahaber.com- iha