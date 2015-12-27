İÜde Akademik Yıl Töreni
İnönü Üniversitesinde 2009- 2010 akademik yılının açılış töreni 16 Ekim Cuma günü yapılacak. Açılış törenine Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katılacak.
Derslere geçtiğimiz ay sonunda başlanan İnönü Üniversitesinde, akademik yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen tören Cuma günü saat 09.15de Kongre ve Kültür Merkezinde başlayacak.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlunun da katılacağı tören programı içeriği ile ilgili üniversiteden şu bilgi verildi:
Programımız Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması- Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sunacağı Mini Konser- Sırasıyla Rektör, Belediye Başkanı, Vali, Onur Konuğumuz Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Cemil Çiçek, Açılış Dersini Verecek Olan Sn. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun Konuşmaları ve Kapanış şeklinde tamamlanacaktır.