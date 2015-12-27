İnönü Üniversitesinde 2009- 2010 akademik yılının açılış töreni 16 Ekim Cuma günü yapılacak. Açılış törenine Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

Derslere geçtiğimiz ay sonunda başlanan İnönü Üniversitesinde, akademik yılın başlaması dolayısıyla düzenlenen tören Cuma günü saat 09.15de Kongre ve Kültür Merkezinde başlayacak.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlunun da katılacağı tören programı içeriği ile ilgili üniversiteden şu bilgi verildi:

Programımız Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması- Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sunacağı Mini Konser- Sırasıyla Rektör, Belediye Başkanı, Vali, Onur Konuğumuz Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. Cemil Çiçek, Açılış Dersini Verecek Olan Sn. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlunun Konuşmaları ve Kapanış şeklinde tamamlanacaktır.