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İÜ 42 Öğretim Üyesi Alacak

İÜ 42 Öğretim Üyesi Alacak
  • 27.12.2015
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli fakültelere atanmak üzere yardımcı doçent, doçent ve profesör düzeyinde 42 akademik personel alacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan akademik personel alım ilanına göre Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olması koşuluyla İnönü Üniversitesi’ne 8 profesör, 14 doçent ve 20 yardımcı doçent alınacağı duyuruldu.

İlanda yer alan atanma koşullarını taşıyanların 15 gün için ilgili birimlere başvurmaları istenirken, tıp fakültesi için başvuruda bulunacakların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Not: Tıp Fakültesi başta olmak üzere İnönü Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde görevlendirilmek üzere alınacak akademik personelin hangi fakülte ve bölümler için başvuruda bulunabileceği ve diğer ayrıntılar ekteki görsel üzerinden öğrenilebilir.

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