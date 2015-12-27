İÜ ve Belediye Malatya’da Galip

Türkiye Aroma Voleybol Erkekler 3. Lig C Grubu’nda İnönü Üniversitesi ve Esenlik Belediyespor takımları Malatya’da galip geldiler.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ..

Türkiye Aroma Voleybol Erkekler 3. Lig C Grubu’nda İnönü Üniversitesi, Şanlıurfa Halepli Bahçe Karşıyaka’yı 3-1 mağlup etti.



İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Mehmet Alkandağı ile yardımcı hakem Necmettin Çal yönetti. İnönü Üniversitesi Hamza, Nurullah, Sait, Mustafa, Taner ve Özkan ile mücadele ederken, Şanlıurfa Halepli Bahçe Karşıyaka Bekir, Gökhan, Yakup, İmam, Ömer Faruk, Ahmet ve Cihan ile mücadele etti.



Karşılaşmanın setleri: 1. set: 25-18, 2. set: 17-25, 3. set: 25-21, 4.set: 25-13.



ESENLİK BELEDİYE..

Türkiye Aroma Voleybol Erkekler 3. Lig C Grubu’nda Malatya Belediyesi Esenlik de, İskenderun Mursaloğlu Lisesi’ni 3-1 mağlup etti.



Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Yavuz Ayhan ile yardımcı hakem Ethem Bozyiğit yönetti. Müsabakanın ilk setinde rakibine büyük bir üstünlük sağlayan Malatya Belediyesi Esenlik, seti 25-17 kazandı. İkinci sette de ilk setteki iyi oyununu sürdüren Malatya Belediyesi Esenlik, ikinci seti 25-14 galip tamamladı. Üçüncü sette bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan Malatya Belediyesi Esenlik, üçüncü set sonunda rakibine 25-21 mağlup oldu. Dördüncü sete iyi başlayan Malatya Belediyesi, seti 25-19 üstün tamamlarken, müsabakayı da 3-1 kazandı.



FOTOĞRAFLAR: Mehmet GÖRESİYE