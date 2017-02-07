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Malatya Haber -

İÜBİS’in Balkan Turu Başladı

İÜBİS’in Balkan Turu Başladı
  • 07.02.2017
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İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS), ‘Ecdadın izinde Balkanlar Bisiklet Turu’ kapsamında Balkanlarda pedal çevirmeye başladı.

İstanbul-Makedonya-Üsküp uçağıyla Balkanlara giriş yapan üniversiteli bisikletçiler, Üsküp Alexander Havaalanında bisikletlerini monte ederek, Üsküp şehir merkezine pedal çevirdi.

Bisikletçiler, Osmanlı’nın Üsküp’teki mührü olan Taşköprü’yü ziyaret etti.

Üniversite öğrencilerinden oluşan bisiklet topluluğundan 10 demir atlı adam 6 Balkan ülkesi ve 15 şehre binlerce kilometre pedal çevirecek. Makedonya ile başlayacak olan bisiklet turu, Bosna Hersek ile son bulacak.6 Şubat’ta başlayan tur, 30 gün sürecek. Üniversite öğrencilerinden oluşan grup, yaklaşık bin 118 kilometre pedal çevirecek.

Tur, Balkan topraklarında 500 yıl hüküm süren Osmanlı Devletinin günümüze kadar yaşayan eserlerini tanımayı amaçlıyor. Bisikletçiler, ziyaretlerinde ayrıca Türk köylerini de ziyaret edecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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