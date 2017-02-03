İÜBİS ‘Ecdadın İzinde’ Turuna Çıkıyor

‘Ecdadın İzinde’ bisiklet turu İnönü Üniversitesi önündeki törenle başlayacak. Üniversiteli bisikletçiler, otobüsle İstanbul’a gidecek ve burada gerekli hazırlıkları yapacak. Makedonya’nın başkenti Üsküb’e uçakla geçecek olan bisikletçiler, Makedonya/Üsküp – Bosna Hersek/Saraybosna arasını bisikletleri ile geçecek.

6 Şubat’ta başlayacak olan tur, 30 gün sürecek. Üniversite öğrencilerinden oluşan grup, yaklaşık bin 118 kilometre pedal çevirecek.

Tur, Balkan topraklarında 500 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’nin günümüze kadar yaşayan eserlerini tanımayı amaçlıyor. Bisikletçiler, ziyaretlerinde ayrıca Türk köylerini de ziyaret edecek.

İÜBİS’İN YAPTIĞI FAALİYETLER

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS), 2014 yılından bugüne birçok faaliyete imza attı. İÜBİS, Sele Üstünde Yedi Bölge projesi kapsamında 2014 yılından bu yana Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini farklı dönemlerde sadece bisiklet ile kat etmeyi hedefleyen İÜBİS bu amaç doğrultusunda; 2014 yılında Malatya-Çanakkale arası 1444 km’lik rotayı Ecdada Saygı sloganı ile turlayarak İç Anadolu Bölgesini ziyaret etti.

2015 yılında Adana-Antalya arası 822 km’lik rotayı Sağlıklı Yaşam İçin Pedalla sloganı ile turlayarak

Akdeniz Bölgesini ziyaret eden topluluk, 2016 yılında Samsun-Batum arası 765 kilometrelik rotayı Arabadan İn Bisiklete Bin sloganıyla turlayarak Karadeniz bölgesini tamamlamıştır ve böylece projenin ilk üçayağı gerçekleştirdi.

2017 yılında İÜBİS projeye farklı bir boyut kazandırarak bu yıl

Balkanlar Bölgesindeki 6 ülkeyi (Makedonya, Kosava, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek) kapsayan rotayı bisiklet ile geçmeyi hedefliyor.

Yeni Malatya Gazetesi