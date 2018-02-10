İÜBİS Ege Turunda

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu’nun (İÜBİS) ‘Sele Üstünde Yedi Bölge Projesi’nin dördüncü ayağı olan Ege Bölgesel Bisiklet Turu sürüyor.

‘Her gün spor için, ulaşımda bisikleti seçin’ sloganıyla başlayan tur kapsamında üniversitesi bisikletçiler 71 kilometre mesafe kat etti.

Tura katılan Ömer Faruk Karaoğlan, “Ege Bölgesi Bisiklet Turu’nda ilk pedal Marmaris’ten Datça’ya doğru döndü. 71 kilometre mesafe kat ettiğimiz rota oldukça dik ve uzun tırmanışları ile bizi zorlarken her an karşımıza çıkan manzaralarıyla ise büyüledi. Bugün de fark ettik ki bundan önceki 5 uzun turumuzda olduğu gibi bu turda da yaratmaya çalıştığımız farkındalık için doğru yerdeyiz. Günü sahilde kampımızı atarak sonlandırırken tur boyunca fotoğrafları paylaşarak sizinle olacağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi