İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS), yeni sezon bisiklet turlarına başladı.

İÜBİS, yeni dönem faaliyetleri çerçevesinde dönemin ilk turunu Yaygın Göletine düzenledi. Sabah ve öğlen olmak üzere iki tur düzenleyen toplulukta 180 bisikletçi yer aldı.

Bir hayli keyifli ve eğlenceli geçen bisiklet turlarının düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, yeni dönem turlarının ilkini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, turların bundan sonra düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

Özdemir, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de birçok etkinliğe imza atacaklarını ifade ederek, “Binlerce üyenin katıldığı 10 tanesi kamplı olmak üzere toplamda 75 tur düzenledik. Aynı zamanda Kampüs İçi Bisiklet Kiralama ile toplamda 10 bin kişi pedal çevirdi. Bu da üniversitede bulunan öğrenci nüfusunun 4’te 1’idir. Geçtiğimiz dönemlerde topluluğumuzda 30 adet bisiklet bulunurken bu dönem içinde topluluğumuza kiralama yöntemiyle 25, belediyeye bağlı dernekle protokol imzalayarak 30, Sağlık Bakanlığı’ndan 25 adet olmak üzere toplamda 80 adet bisiklet kazandırdık. Üniversitemiz adına birçok ilde düzenlenen bisiklet yarışlarına katılarak hatırı sayılır başarılar elde ettik. Aynı zamanda Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışı düzenleyerek 20 farklı üniversiteden 100’den fazla yarışçı ve misafir ağırladık. İÜBİS olarak üyelerimizle Türkiye’de bir arada bisiklet süren en kalabalık bisiklet topluluğu haline geldik. Yeni dönemde de faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi