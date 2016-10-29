İÜBİS’cilerden Anlamlı Ziyaret

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS), Cumhuriyetin ilanının 93. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Sportif etkinliklerinin yanı sıra yaptığı sosyal faaliyetlerle de herkesin büyük dikkatini çeken İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Cumhuriyet Bayramı’nı Anıtkabir’de kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Malatya’dan Ankara’ya giden topluluk üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

İÜBİS Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile İnönü bisiklet ailesi olarak Anıtkabir’e ziyarette bulunduk. Böyle bir günde bu duyguyu Atamızın naaşını ziyaret ederek yaşamak bizim için fazlasıyla gurur verici” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com