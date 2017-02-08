İÜBİS’liler Balkan Turunda

İnönü Üniversitesi ğrencilerinin oluşturduğu İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Balkanlarda anlamlı bir tur gerçekleştiriyor.

‘Ecdadın izinde Balkanlar Bisiklet Turu’nu düzenleyen üniversiteli öğrenciler, Üsküp şehir merkezine gerçekleştirdiği turun ardından Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yı ziyaret etti.

Bisikletçiler, bu keyifli ziyaretin ardından Makedonya’daki turlarını sürdürdü. Matka Kanyonu’nda pedal çeviren üniversiteli bisikletçiler, Balkan turunu sorunsuz bir şekilde sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

İÜBİS Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, Balkanlardaki Osmanlı mirasını tanımak, Türk Köylerini ziyaret etmek ve Balkan ülkelerini yanından tanımak amacıyla Makedonya, Bosna Herkes, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova ve Karadağ’ı pedal çevirerek, ziyaret edeceklerini ifade etti.

Özdemir, Üsküp’ten başladıkları tur kapsamında Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile bir araya geldiklerini kaydederek, “Büyükelçimizin kahvaltı daveti sonrası yola koyulduk. Matka Kanyonu’nu ziyaret ettik. Gostivar’a ulaşmamıza 5 kilometre kala polisler tarafından durdurulduk otobanda bisiklet sürmenin yasak olduğunu ve kişi başı 120 AVRO cezası olduğunu söyleyip pasaportlarımızı kontrol ve ceza için aldılar. Bizimle daha rahat iletişim kurabilmek için çağırdıkları tercüman Türkiye hayranı çıkınca ve Cumhurbaşkanımıza olan aşırı sevgisi sayesinde bize ceza kestirtmedi. Gostivar’a da kısa bir süre mola verip yemek yedikten sonra Ohri’de doğru yola çıktık sağanak yağmur altında zorlu bir sürüşün ardından Makedonya yerel saatiyle saatler 00.45’i gösterirken Ohri’ye ulaştık. Bu süreç içinde trafikte bize gösterdikleri saygıdan dolayı Makedonya halkına teşekkür ediyoruz. Gostivar’da bize yemek ısmarlayıp, hoş sohbetiyle içimizi ısıtan Adrenalina Bicycle kulübü temsilcilerine ve yine Gostivar’da bizi yalnız bırakmayan Adeksam Başkanı Tahsin İbrahim abimize teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“FORMAMIZDA KELEBEK SİMGESİ TAŞIYORUZ”

Özdemir, Balkan turu kapsamında giydikleri kıyafetlerin özel bir anlam içerdiğini kaydederek, şunları söyledi:

“Formamızda mavi kelebek simgesi taşıyoruz. Tarihin, en acı olaylarının yaşandığı ve insanlık dışı katliamlarının yapıldığı yerin adıdır Srebrenitsa. Kelebek; zarafet, narinlik, özgürlük sembolüdür. Mavi; denizin, gökyüzünün, sonsuzluğun, özgürlüğün sembolüdür. Mavi kelebekler, Avrupa’nın orta yerinde Bosna Hersek’te yaşanan katliamı simgeliyor. Bizde bu nedenle mavi kelebekli kıyafetlerle bu turu gerçekleştiriyoruz.”

Yeni Malatya Gazetesi