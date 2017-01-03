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Malatya Haber -

İÜBİS’ten Sezon Sonu Kampı

İÜBİS’ten Sezon Sonu Kampı
  • 04.01.2017
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İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) sezon sonu kampını gerçekleştirdi. 75 üyenin katılımıyla İnönü Üniversitesi’nin zirvesinde gerçekleştirilen kamp keyifli geçti.

Sezon sonu kampıyla ilgili yapılan açıklamada, “Güzel bir dönemi turların ardından sezon sonu kampıyla noktaladık. 75 üyenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz kampımız ateş başı gitar keyfi, karaoke ve çeşitli oyunlarla geçti. Geceyi üniversitemizin zirvesinde bulunan şanlı bayrağımızın altında Sarıkamış Şehitleri ve bu bayrak uğruna canını feda etmiş bütün şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı’mızı okuyarak sonlandırdık. Katılan arkadaşlarımızın ayağına sağlık, güzel bir kamp oldu. Her zaman olduğu gibi bu etkinlikte de yanımızda olarak hiçbir desteğini esirgemeden bizlere yardımcı olan İNOSAR Başkanı Sayın Ercan Yetkiner’e Bisiklet Topluluğu olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz” denildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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