İÜ’de Kısa Film Festivali

İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali’nin 3’üncüsünün 28 Nisan- 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Festival komitesi, katılım koşullarını da açıkladı.

Festival Komitesi’nden konuya ilişkin yayınlanan bültende şöyle denildi:

“T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İnönü Üniversitesi tarafından üçüncü kez gerçekleştirilecek olan Festival, 28 Nisan  1 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenecektir. 4 gün sürecek Festivalde yarışmalı bölümün yanı sıra, dünya sinemasından kısa film örnekleri, atölye çalışmaları ve yönetmenlerle söyleşiler de yer alacaktır.

Yarışmaya son 1 yıl içinde yapılmış, 15 dakikadan uzun olmayan kısa filmler ve 30 dakikadan uzun olmayan belgeseller başvurabilir. Yarışmaya katılabilmek için son başvuru ve film kopyalarının teslim tarihi 15 Mart 2009 günüdür.

Ayrıntılı bilgi http://festival.inonu.edu.tr adresinden edinilebilir.”