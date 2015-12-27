“İyi Başlamak İstiyoruz”

Ampute Futbol Süper Ligi takımlarından Malatya Bedensel Engelliler takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında verdiği destekle, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ampute Futbol Süper Ligi 27 Ekim’de başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Malatya Bedensel Engelliler takımı, sezona iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.

Hazırlıklarla ilgili gazetecilere bilgiler veren Malatya Bedensel Engelliler Takım Antrenörü Ruhi Arslanboğa, “Ampute Futbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9’da mağlubiyet aldık. Topladığımız 23 puanla ligi 7’nci sırada tamamladık. Birbirinden güçlü ekiplerin mücadele ettiği ligde elimizden geleni yaparak, üst sıralarda yer almak istiyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımıza başladık. Ligin ilk haftasında geçen sezonu lider tamamlayan Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile evimizde karşılaşacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak” dedi.