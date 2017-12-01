“İyi Bir Başlangıç Yapmak İstiyoruz”

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün başkanı Doğan Çelebi, sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Sezona sahamızda Diyarbekirspor karşılaşmasıyla başlayacağız. Sezona en iyi şekilde hazırlandık, sahamızda galip gelip, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

3.Lig’de üst üste iki kez Play-Off oynadıklarını anımsatan Çelebi, bu sezonda aynı başarıyı gösterip, Play-Off oynamak istediklerini dile getirdi.

Çelebi, geride kalan sezon yaşadıkları sıkıntılardan dolayı istedikleri başarıyı yakalayamadıklarını belirterek, şunları söyledi: “3. Lig’de dördüncü sezonumuz olacak. İlk 2 sezonda Play-Off’a kaldık ancak 2. Lig’e yükselme başarısını gösteremedik. Geçen sezon üniversiteyi kazanan sporcularımızın yanı sıra yollarımızı ayırdığımız sporcular oldu. Bu nedenle altyapıdan yetişen sporcularımızla mücadele ettik. Geçen sezon bir anlamda bu sezona hazırlık gibi oldu.”

Yılın 12 ayı çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelebi, “Takımımız sezon bitimi sonrası ara vermeden çalışmalarına başladı. Teknik ekibimiz, çocuklarımızla yakından ilgileniyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Sezona hazırız. İlk maçı da sahamızda Diyarbekirspor ile oynayacağız. Zorlu karşılaşmayı kazanıp, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Çelebi, takımda altyapıdan yetişen birçok sporcunun olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi bir ekibiz. Takımımızda kaliteli, hızlı, her iki ayağını en iyi şekilde kullanan sporcularımız var. Bir anlamda geçen sezon ki aynı kadromuzla mücadele edeceğiz. Oyuncularımız geçen yıllara göre daha tecrübeliler. O anlamda bu sezonun bizim açımızdan daha farklı geçeceğine inanıyoruz.”

Transferle ilgili çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Çelebi, “Diyarbakır ve Elazığ’dan görüştüğümüz futbolcular var. O futbolcuların birkaç gün içerisinde aramıza katılmasını bekliyoruz. Biz, mevcut kadromuzla lige başlayacağız. Ocak ayına kadar bekleyip, duruma göre de kadromuza katacağımız futbolcular olabilir” dedi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk haftasında 3 Aralık Pazar günü 14.00’da Diyarbekirspor ile Yeşiltepe 2 nolu sahada karşı karşıya gelecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi