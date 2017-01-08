“İyi Bir Hazırlık Dönemi Geçiriyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımın Antalya’da devam eden devre arası kamp süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Ravcı, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

TFF 1. Ligin güçlü ekiplerinden Giresunspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadıklarını anımsatan Ravcı, “Devre arası kamp hazırlıklarımız çerçevesinde Giresunspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadık. Her şeyden önce centilmence geçen bol pozisyonlu, çekişmeli, güzel bir müsabaka oldu. İyi mücadele ettik ve neticesinde de 2-1 galip geldik. Hazırlık maçında bütün oyuncularımızı izleme fırsatımızda oldu” dedi.

Ravcı, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Sivasspor maçına kadar eksiklerimizi giderip, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız arasında güzel bir uyum var. Yeni transferlerimizde kısa sürede uyum sağladı. Takımdaki arkadaşlık üst seviyede ve bu başarıyı getirecektir.”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Ravcı, özellikle takıma katkı sağlayacak isimler üzerinde durduklarını belirtti.

Ravcı, takıma direkt katkı sunacak nokta isimleri kadroya katmak istediklerini ifade ederek, “Sezer Özmen ve Ahmet Aras bizim için çok iyi transferler oldu. Bu iki oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacaklarından eminiz. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Takıma katkı sağlayacak nokta transferler yapmak için çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi