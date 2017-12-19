“İyi Bir Maç Çıkarmak İstiyoruz”

Kayserispor, Süper Lig’in 17. haftasında sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir maç çıkarmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştiren futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketi yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Sumudica: “Malatyaspor karşısında iyi bir maç çıkarmak istiyoruz”

Antrenmanda öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Evkur Yeni Malatyaspor’un ligde sürpriz yapan takımlardan biri olduğunu söyledi. Sumudica, “Çalışmalarımız bugün başladı. Malatyaspor ligin sürpriz yapan takımlarından biri. Galatasaray’a karşı geçen hafta galibiyet aldılar. Kolay bir galibiyet değildi. Zoru başardılar. Bizde onlara karşı iyi hazırlanıp iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Buradan taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ligin ilk devresinin son maçı. Stadı futbolcularımda dolu görmek ister, bende dolu görmek isterim. Taraftarlarımıza tekrardan buradan seslenmek istiyorum. Ligin son maçında stadı dolduralım. Güzel bir skorla, mutlu ayrılalım. Ligin devre arasında böyle girelim. Her şey henüz bitmedi. Son 2 maçımız var. Onu da kazanmak istiyorum. Sakatlıklara gelince de, Güray’ı kaybettik ama yerine koyabileceğim başka oyuncum var. Takım bu derinliğe sahip” ifadelerini kullandı.

Umut Bulut: “İlk yarıyı güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz”

Kayserispor’un tecrübeli kaptanı Umut Bulut da, Evkur Yeni Malatyaspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu kaydederek, “Son hafta içeride Malatya maçımız var. Hedefimiz 3 puan. İnşallah bu maçtan 3 puan alıp ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Taraftarımızın yine stadı doldurmasını bekliyoruz. Onların vereceği destek ile 3 puana daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp takım halinde iyi futbol oynayarak 3 puanı alarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri, iha