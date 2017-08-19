“İyi Bir Maç Olmadı Bizim İçin”

“İPTAL EDİLEN GOL TEMİZ”: Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Rakip iyi kapandı, pozisyon da üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için. Hataları azaltıp, güzel şeyleri daha fazlalaştırmaya çalışacağız” dedi. Bu arada, TRT Spor’da yapılan maç yorumunda, EYMS’nin Boutaib ayağından kaydettiği ancak ‘faul’ yapıldığı gerekçesiyle sayılmayan golde faul bulunmadığı belirtildi.

“TEK TOP GOL OLDU..”

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Geçen haftanın moraliyle geldik. Ama ilk devreye baktığımız zaman oyun dengede gidiyordu. İki takımın da pozisyonu yok. Biz biraz daha rakibin öne çıktığı anlar arkaya atılan toplarla pozisyon üretmeye çalıştık. Arada bir tartışılan pozisyon var. Attığımız gol var. Onun dışında da kalemize gelen tek top maalesef şanssız bir şekilde gol oldu. İkinci yarı 1-0 iken kontrol bizdeydi biraz baskıda oluşturduk. Ama yine ikinci golü yine kendi oyuncumuzun verdiği pasın devamında yediğimiz golle risk almaya başladık. Rakip iyi kapandı pozisyonda üretemedik. İyi bir maç olmadı bizim için hataları azaltıp güzel şeyleri daha fazlalaştırmaya çalışacağız. Fazla söylenecek bir şey yok Sivasspor’u tebrik ediyorum” dedi.

SİVAS CEPHESİ..

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-0’lık Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyet bize coşku katacaktır” dedi.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba “Rakibimizi iyi analiz ettik. Uzun topla oynuyorlar. Dia’yı, çabuk oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Oyuncularımız ilk yarıda orta alan kalabalığında boğuldular, etkili olamadılar. Kenarları kullandığımızda etkili olduk. Bunlardan biri gol oldu. Tabi ikinci yarı rakip geriye düşünce biraz daha öne oynamaya çalıştı. Bu da bizim çabuk kontra atak isteğimizi ortaya çıkardı. Bizim için iyi bir maç oldu. Bunlar zor maçlar. Yeni oyuncular katıyoruz. Her hafta bir oyuncu geliyor. Yeni lige çıkan takımlar için bu gerçekten zor bir süreç bize bu galibiyet coşku katacaktır. Şimdi oyuncularımızla gideceğiz keyifli bir koşu yapacağız. Bu takıma katacağımız birkaç oyuncu daha var. Herkese daha iyi bir Sivasspor yaşatacağız” dedi.

“YENİ MALATYA’NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ TEMİZ..”

Öte yandan, TRT Spor’da Ersin Düzen’in yönetiminde yapılan yayında yorumcu olan Mustafa Denizli ve Ali Gültiken, Evkur Yeni Malatyaspor’un 7. dakikada Boutaib’in ayağından kazandığı ve faul gerekçesiyle sayılmayan golü “faul yok, temiz bir gol” diye yorumladılar. İki yorumcu, Sivasspor’un kazandığı 2. golde ofsayt olduğu yolundaki yorumlara da katılmadılar.

Sivas, iha