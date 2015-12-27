Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“İyi Çalışmalar Yapacağız”

“İyi Çalışmalar Yapacağız”
  • 27.12.2015
  • 0

Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerif Büyükdaş, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yönetimine girdi. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükdaş, “Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 3. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Rahat ve güzel bir genel kurul geçirdik. Abdullah Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu içerisinde yer aldım. Bundan sonraki süreçte iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Görme engelli sporculara büyük katkı sağlamak istediklerini belirten Büyükdaş, “Şimdiye kadar yönetimde hiçbir Malatyalı kardeşimiz yer almamıştı. Yönetim kurulunda aktif görev alarak, güzel işler yapmak istiyoruz. Netice itibariyle bizim çalışmalarımız sporculara da en iyi şekilde yansıyacak ve başarıyı tetikleyecektir. Bu hususta elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."