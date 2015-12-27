“İyi Çalışmalar Yapacağız”

Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Şerif Büyükdaş, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yönetimine girdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyükdaş, “Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 3. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Rahat ve güzel bir genel kurul geçirdik. Abdullah Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu içerisinde yer aldım. Bundan sonraki süreçte iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Görme engelli sporculara büyük katkı sağlamak istediklerini belirten Büyükdaş, “Şimdiye kadar yönetimde hiçbir Malatyalı kardeşimiz yer almamıştı. Yönetim kurulunda aktif görev alarak, güzel işler yapmak istiyoruz. Netice itibariyle bizim çalışmalarımız sporculara da en iyi şekilde yansıyacak ve başarıyı tetikleyecektir. Bu hususta elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.