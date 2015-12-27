Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un tecrübeli defans oyuncusu Emre Toraman, iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, ligde kalan haftalarda daha iyi işler yapmak istediklerini söyledi.

Toraman, Tarsus İdman Yurdu karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Rakibimizi çok baskı altına alamadık. Bunda biraz sahanın etkisi, biraz da üzerimizdeki stresin etkisi vardı. Sonradan biraz daha toparladık. Golü bulduktan sonra rahatladık ve daha çok gol pozisyonuna girdik. İç sahada rakipler kapanıyor. Onu açmakta biraz zorlanıyoruz. Boy ortalamamız da biraz kısa olduğu için sıkıntı olabiliyor ama seyircimiz önünde 3 puan almasını bildik. Şu anda bir bay haftamız var. Bu arada iyi çalışıp, daha güzel işler yapmak istiyoruz” dedi.

Kendi performansı hakkında da açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, “Ben hazırlık kampı geçirmedim. Kendi tuttuğum hoca ve yaptığım özel antrenmanlarla buraya geldim. Geldiğimden bu yana da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. İyi çalıştım ve bekledim. Fena oynamadığımı düşünüyorum. Bu arayı da iyi değerlendirip, ekstra çalışıp, inşallah performansımı en üst seviyeye çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.