İyi ki Ahmet Turan Varmış!.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi olan oğlu Ahmet Turan Gürkan’ı, başında bulunduğu belediyede istihdam ettirdiği yönündeki iddiaları doğruladı. Gürkan, 30 Mart seçimlerinden sonra oğlunu belediyede görevlendirmesine ilişkin ‘cesur’ icraatı için ise Battalgazi Belediyesi’ndeki mühendisleri ‘beceriksizlikle’ suçlayan, oğlunu ise ‘göklere çıkaran’ bir gerekçe gösterdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahatttin Gürkan, Perşembe akşamı düzenlenen iftar programında medya mensupları ile biraraya geldi. Eski Malatya’daki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen iftar yemeğinden sonra Başkan Gürkan bazı açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Oğlunuzu başkanı olduğunuz belediyede istihdam etmeniz yasal kılıfına uydurulmuş olsa bile etik midir?’

Gazeteci Güler Hazar iftar programının soru-cevap bölümünde söz alarak, “Sayın başkan oğlunuz Ahmet Turan Gürkan’ı başkanı olduğunuz belediyede işe aldığınız doğru mudur? Doğru ise, gerekçeniz nedir? Bu ülkede, bu şehirde yüzlerce üniversite mezunu işsiz iken, KPSS’de başarılı olduğu halde atanmayan binlerce birikimli insan varken, bu insanların suçu sizin oğlunuz olmaması mıdır? Oğlunuzu Battalgazi Belediyesi’nde istihdam etmeniz yasal kılıfına uydurulmuş olsa bile etik bir davranış mıdır?” şeklinde bir soru yöneltti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gazeteci Güler Hazar’ın bu sorusu üzerine, Ziraat Fakültesi mezunu olan oğlu Ahmet Turan Gürkan’ı Battalgazi Belediyesi’nde istihdam ettirdiğini doğruladı. Başkan Gürkan, oğlunu başkanı olduğu belediyede istihdam ettirmesinin gerekçesine izah getirme çabası kapsamında yaptığı açıklamada ise, Battalgazi Belediyesi’nde görevli mühendisleri aşağılayan, oğlunu ise ‘göklere çıkaran’ bir cevap verdi.

Başkan Gürkan: ‘Acı ama gerçek, belediyedeki mühendisler proje hazırlamayı beceremediler… Biz de oğlumuzu getirdik… Takdire şayan bir hadisedir bu’

Başkan Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak Yeşil Kuşak Projesi başlıklı bir proje hazırladıklarını belirterek, bu projenin hazırlanması için Battalgazi Belediyesi’nde çalışan mühendisleri görevlendirdiğini, ancak bu mühendislerin verdiği talimatın gereği bir proje yapıp getiremediklerini söyledi. Battalgazi Belediyesi’nde görevli yaklaşık 50 mühendisin verdiği görevi ‘başaramaması’ ve ‘beceriksizliği’ üzerine, sözkonusu görevi oğlu Ahmet Turan Gürkan’a verdiğini ve oğlunun bir gece sabaha kadar yatmayarak Battalgazi Belediyesi’nde görevli mühendislerin başaramadığını gerçekleştirmek için çalıştığına işaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’ın, oğlunu belediyede istihdam ettirmesine yönelik sorusuna verdiği cevap aynen şöyle:

“Oğlumuzun belediyede çalışması sorusuna gelince, doğru söylüyorsunuz. Oğlumu ben buraya geçici olarak, 5442 sayılı yasa (İl İdaresi Yasası) ile Valilik oluru ile aldım. Ben sizinle bir şey paylaşacağım. Hakikaten acı ve gerçek bir şey: Oğlumuzun Akçadağ Tarım İlçe Müdürlüğü’nde gezi tazminatı olan ve aylık da 500 lira zarar ederek bizim orada çalışan bir yapısı var. Şimdi özellikle bu Yeşil Kuşak Projesi ile ilgili -ki bizde de 50’ye yakın mühendis arkadaş var ve nasıl algılarlarsa algılasınlar- onlara dedim ki ‘Şurayla ilgili bir proje hazırlayın’ ve bana proje gelmedi. Dedim ki ‘özel sektörde satın alın’ ve netice yine olmadı. Bir proje hazırlamayı beceremediler. Ve biz oğlumuza dedik ki ‘Yavrum sen şunlara bir bak da, gece sabaha kadar yatma, şunları bir yap da… Ve neticede kolumu güçlendirmek, yani buraya daha iyi hizmet etmek anlamında geçici görevlendirme ile geldi. Yani bu takdire şayan bir hadisedir.”

Başkan Gürkan’ın kapanan belediyelerden ve İl Özel İdaresi’nden Battalgazi Belediyesi’ne aktarılan birçok personeli ‘Çalışma alanımız yok’ gerekçesiyle başka illere gitmeye mecbur bırakırken kendi oğlunu belediyede istihdam etmesi etik dışı ve büyük çelişki olarak yorumlanıyor.

Gürkan’ın oğlunu Battalgazi Belediyesi’nde çalıştırmasına yönelik getirdiği izah ise ‘İyi ki Ahmet Turan varmış, yoksa Battalgazi’nin hali ne olurdu?!!’ dedirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mühendislere yönelik bu sözlerine mühendis odalarının nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Haber-Fotoğraf: Güler HAZAR, Yeni Malatya- malatyahaber.com